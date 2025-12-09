David Zepeda responde a las críticas sobre la repetición de actores en las telenovelas

David Zepeda, a sus 52 años, ha protagonizado al menos 10 telenovelas mexicanas, pero no todo ha sido color de rosa, porque en ocasiones los televidentes se han quejado de que siempre son los mismos actores y que no se les da oportunidad a nuevos talentos. Por ello, el también abogado reaccionó a la crítica que afecta a personas como Gabriel Soto, Sebastián Rulli y más.

“Yo creo que todo productor y los directores siempre buscan gente nueva, gente fresca, gente que de alguna manera le dé un nuevo aire a la pantalla. Hay castings en cada proyecto y siempre se compite; por decir algo, los que están muy vistos con los chicos frescos, y en los castings los chicos que vienen empujando no logran superar a los chicos que ya vienen con mucho trabajo”, añadió en “El Gordo y La Flaca”.

Zepeda explicó que no se trata de que no se les quiera dar la oportunidad a otros talentos, sino que, por experiencia, la producción decide que lo mejor es evitar al inicio darles interpretaciones principales que quizá no puedan salir tan bien como se esperaba y pueda terminar siendo perjudicial para todo un equipo de trabajo que ya estaba preparado para un buen rating.

David expresó que los televidentes deben tener un poco de paciencia, dado que un canal de televisión conoce lo que está haciendo y no pretenden actuar de forma negativa donde muchos paguen las consecuencias: “De repente, cuando vienen chicos nuevos y caras frescas, los productores los cuidan y les dan personajes muy importantes, pero no principales, para que se vayan puliendo, porque si no, en vez de ayudarles, les perjudicas, porque todo es un proceso”.

Zepeda no quiso finalizar la entrevista sin antes agregar que cuando un productor los elige para que sean los protagonistas, es porque igualmente pasan por un proceso de selección, y es ahí donde evalúan si cumplen con las características para asumir el rol del personaje que están buscando para ese nuevo melodrama que están a punto de grabar.

El actor agregó que también influye el hecho de que si ya estuvieron en otro proyecto en el que todo salió bien, eso será motivo para que los vuelvan a llamar: “Nos lo ganamos con castings, con disciplina. Además, lo más importante: si ven que en proyectos previos das resultados, pues te convocan nuevamente. Lo más importante para un productor y un actor es dar resultados”.

