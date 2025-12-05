Luana Lopes Lara: la nueva multimillonaria más joven del mundo, que desplazó a Taylor Swift y Lucy Guo

A los 29 años, Luana Lopes Lara, cofundadora de Kalshi, irrumpió en lo alto del mundo empresarial como la multimillonaria más joven hecha a sí misma, con un patrimonio estimado en $1,300 millones de dólares, que supera a otras grandes figuras como Taylor Swift y la empresaria de tecnología de inteligencia artificial, Lucy Guo.

Lopes Lara es una exbailarina brasileña que detonó su fortuna en la creación de una firma de mercado de predicción Kalshi, que alcanzó una valuación de $11,000 millones de dólares, por encima de Scale AI de Guo de 31 años y que era la mujer multimillonaria más importante del mundo desde abril, de acuerdo con Forbes.

El camino a la fortuna

Luana Lopes Lara es graduada de informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y pasó sus vacaciones de verano trabajando para Bridgewater Associates y Citadel Securities.

Pero también estudió ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi de Brasil, donde le colocaban cigarrillos encendidos bajo el muslo mientras extendía una pierna hasta la oreja, como prueba para ver cuánto tiempo podía mantener la pierna levantada sin quemarse. En un riguroso programa le exigía tomar clases de las 7:00 de la mañana al mediodía y luego asistir a clases de ballet de 1:00 a 9:00 de la noche.

Aunque su verdadero objetivo era convertirse en la versión femenina de Steve Jobs, gracias a la influencia de su madre, profesora de matemáticas, y su padre, ingeniero eléctrico. Luana ganó el oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y el bronce en la Olimpiada de Matemáticas de Santa Catarina.

Inicialmente actuó como bailarina profesional en Austria durante nueve meses antes de iniciar sus estudios en el MIT y desarrollar sus sueños.

El éxito de Kalshi

Luana, en asociación con Tarek Mansour, también de 29 años, pasaron al ‘club de las tres comas’ después de que su firma, Kalshi, alcanzara una valoración de $11,000 millones. La empresa, que permite a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos futuros: elecciones, eventos deportivos y otros acontecimientos de la cultura pop. Su valoración se ha quintuplicado en menos de seis meses, elevando el patrimonio neto de los jóvenes cofundadores, que poseen alrededor del 12% de la empresa cada uno.

“Hay muchas otras personas que desean participar en este negocio ahora que Kalshi ha demostrado su magnitud”, afirma Ali Partovi, director ejecutivo del fondo de capital riesgo Neo, inversor inicial en Kalshi. Desde julio, el volumen de operaciones se ha multiplicado por ocho, alcanzando los $5,800 millones de dólares en noviembre.

El origen y el difícil camino al éxito de Kalshi

Lopes Lara y Mansour, crecieron en el Líbano, se conocieron en el MIT, cuando integraron el mismo grupo de amigos estudiantes internacionales y cursaban asignaturas similares, ambos se especializaron en informática. Él comenzó a sentarse a su lado en clase para aprender de ella y ambos se inscribieron a prácticas en Five Rings Capital en la ciudad de Nueva York en 2018.

Una noche, mientras caminaban de regreso a sus apartamentos de prácticas en el Distrito Financiero, surgió la idea de crear un negocio de mercado de predicciones, directamente con la probabilidad de eventos en lugar de hacerlo indirectamente a través de los mercados financieros tradicionales.

Ambos ingresaron su idea en la aceleradora de startups Y Combinator en 2019, pero se enfrentaron al problema de que la legalidad de los mercados de predicción no estaba clara y cuando se dieron cuenta de que necesitaban la aprobación federal, tuvieron que acudir a más de 40 bufetes de abogados, pero ninguno estuvo dispuesto a ayudarlos porque eran demasiado jóvenes y su empresa demasiado pequeña.

“Al salir de la universidad estuvimos dos años sin un solo producto lanzado y si no nos regulaban, la empresa simplemente se iría a cero”, explicó Luana a Forbes, quien durante la pandemia intentaba desarrollar el negocio desde Londres y Mansour estaba en Beirut.

Entonces encontraron el apoyo del abogado Jeff Bandman, quien había trabajado para la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), quien les ayudó a procesar la aprobación federal. Finalmente en noviembre de 2020 Kalshi recibió la aprobación de la CFTC para operar como mercado de contratos designado (DCM).

En 2022, los fundadores de Kalshi fueron reconocidos en la lista Forbes ‘30 Under 30’. Un año después, Lopes Lara quien decidió demandar a la CFTC, cuando los reguladores rechazaron los contratos electorales de Kalshi antes de las elecciones presidenciales de 2024, alegando que se asemejaban a juegos de azar.

En septiembre de 2024, un juez falló a favor de Kalshi, y la compañía formalizó los primeros contratos electorales legales en EE.UU. en más de un siglo. En vísperas de las elecciones estadounidenses, los usuarios de Kalshi apostaron más de $500 millones de dólares a los candidatos y acertaron la victoria del presidente Trump.

Desde ese momento, Kalshi reporta que su volumen de operaciones ha crecido 1,000% desde el año pasado y ahora supera los $1,000 millones de dólares semanales. Kalshi se ha integrado con casas de bolsa como Robinhood y Webull, y más recientemente, formalizó alianzas con empresas de todos los géneros: desde la Liga Nacional de Hockey hasta la plataforma de intercambio en línea StockX y Google Finance.

Mientras que Donald Trump Jr. se unió al consejo asesor de Kalshi en enero e invirtió considerablemente en criptomonedas, incorporando sus mercados a la plataforma blockchain Solana en diciembre para continuar ampliando su operación en casas de bolsa y establecer nuevas alianzas con medios de comunicación.

Sin embargo, más del 90% de su volumen actual está en los deportes, por lo que enfrenta una creciente presión por parte de los estados, porque emprendieron acciones legales contra los contratos deportivos de Kalshi, regulados por el gobierno federal.

Pese a los inconvenientes, los inversores de Kalshi confían en que la empresa seguirá con este crecimiento desarrollado: “No creo que hayamos financiado una empresa con un impacto potencial tan grande en el mundo como esta”.

