Jesús Orozco manda mensaje a la afición de Cruz Azul tras su lesión

La dramática lesión de Jesús Orozco Chiquete durante el partido de vuelta de la semifinal del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre los Tigres de la UANL y la Máquina de Cruz Azul se convirtió en uno de los sucesos que más marcaron este compromiso, debido a que el defensor chileno protagonizó un momento bastante impactante que dejó afectados a todos sus compañeros y rivales.

Este hecho ocurrió cuando el tobillo del jugador de dobló de forma alarmante tras recibir un potente balonazo que lo dejó sin posibilidad de apoyar correctamente el pie. El incidente generó preocupación inmediata tanto en sus compañeros como en los aficionados por lo que podría representar para su futuro como jugador profesional.

Luego de ser retirado del compromiso, Orozco decidió tomar un momento luego de esta lesión para expresar su profundo agradecimiento a todos los hinchas del club por medio de sus redes sociales al asegurar que sintió el afecto con tantos mensajes de aliento hacia su persona en medio de este complicado momento.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento”, escribió el deportista a través de sus redes sociales.

Además, el zaguero no dejó pasar la oportunidad de reconocer la actitud de los seguidores de Tigres presentes en el Estadio Universitario. Aseguró que su reacción lo conmovió y lo acompañará por mucho tiempo.

“También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del fútbol y de su gente”, destacó Chiquete.

Hasta ahora, Cruz Azul no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad del daño. Sin embargo, distintos reportes apuntan a que Chiquete habría sufrido una fractura, lo que lo dejaría fuera de actividad por un periodo prolongado e incluso quedaría fuera de acción para gran parte del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Es importante destacar que la Máquina de Cruz Azul quedó eliminada de la competencia a pesar de haber quedado igualada en el marcador con Tigres en ambos partidos; a pesar de esto el gol en casa fue fundamental para los felinos en su pase a la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

