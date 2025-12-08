Este será el camino de Lionel Messi en el Mundial de 2026

Ya se encuentran definidos los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras el sorteo celebrado en la ciudad de Washington, D.C., y con ello se ha oficializado el calendario que deberá cumplir cada una de las selecciones en la Fase de Grupos para aspirar su clasificación a la siguiente etapa de la competencia.

Uno de los equipos del que más se esperaba conocer su itinerario era justamente la actual campeona mundial Argentina y su capitán Lionel Messi, quienes desde ya empiezan a sonar como favoritos para conquistar el trofeo de esta competencia que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó ubicado en el Grupo J junto con Austria, Argelia y Jordania, por lo que se ubican como principales candidatos para tomar el liderato de este grupo. Es importante resaltar que todos los partidos de la Albiceleste se celebrarán en territorio estadounidense, comenzando en Kansas City y continuando en Dallas para sus dos encuentros restantes.

La Argentina de Messi es uno de los finalistas. Crédito: Gustavo Garello | AP

Calendario de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Argentina vs. Argelia

Martes 16 de junio de 2026

9 pm ET | 7 pm, hora del Centro de México

Estadio Kansas City

Argentina vs. Austria

Lunes 22 de junio de 2026

1 pm ET | 11 am, hora del Centro de México

Estadio Dallas

Jordania vs. Argentina

Sábado 27 de junio de 2026

10 pm ET | 8 pm, hora del Centro de México

Estadio Dallas

Qué podría esperar Argentina en la fase eliminatoria

En caso de avanzar como primero del Grupo J, la selección argentina tendría una ruta que comenzaría en Miami, donde jugaría los Dieciseisavos de Final el viernes 3 de julio. Si avanza a los Octavos, el siguiente destino sería Atlanta el 7 de julio.

Una de las posibilidades más llamativas del cuadro es un hipotético enfrentamiento entre Lionel Messi y la Portugal de Cristiano Ronaldo en los Cuartos de Final. Para que ese duelo ocurra, tanto Argentina como Portugal deben clasificarse como líderes de sus respectivos grupos. Si se alinean las condiciones, ese choque tendría lugar el sábado 11 de julio en Kansas City.

De seguir avanzando dentro del Mundial de la FIFA, Argentina regresaría a la ciudad de Atlanta para disputar las Semifinales el 15 de julio, mientras que la gran Final del torneo está programada para el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York.

