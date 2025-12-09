Ola invernal en Nueva York: nevadas y tormentas que podrían dejar acumulados importantes en varias regiones del estado

Una combinación de aire ártico, humedad sobre los lagos y sistema frontal ha generado condiciones favorecedoras para la nieve en gran parte del estado de Nueva York.

Las previsiones apuntan a que desde este martes hasta el fin de semana, varias zonas pasarán por periodos de intensas nevadas, con especial atención al oeste del estado, la meseta Tug Hill Plateau, el área central y territorios cercanos a los lagos.

Panorama general: qué esperar

Según proyecciones recientes del Servicio Meteorológico Nacional de Buffalo, el área de “efecto lago”, especialmente al sureste del Lake Erie y del Lake Ontario, podría acumular entre 8 y 12 pulgadas (20–30 cm) en el transcurso de los próximos días, con valores mayores en zonas puntuales.

Regiones del centro del estado, como la zona de Finger Lakes, podrían ver 3 a 6 pulgadas (7–15 cm), con incrementos en zonas elevadas.

En terrenos altos, colinas, mesetas o zonas montañosas como los Adirondacks, se espera que la nieve se mantenga y acumule con mayor consistencia, favorecidos por la altura y el frío.

Zonas del sur del estado, incluida la región metropolitana, tendrán nevadas ligeras o lluvias mezcladas; las acumulaciones serán modestas, inferiores al resto del estado.

En las zonas de los lagos es donde se espera la mayor cantidad de caída de nieve durante toda esta semana. (Foto: Cara Anna/AP)

Pronóstico por días: martes a domingo

* Martes 9 de diciembre: este día marca el inicio del primer frente frío fuerte de la semana. Se espera nieve localizada cerca de los lagos, y en algunos puntos del interior podrían registrarse los primeros copos. Las temperaturas bajarán drásticamente, lo que favorecerá que la nieve se acumule incluso en zonas de menor altitud.

* Miércoles 10 de diciembre: Se prevé que la tormenta se intensifique, especialmente en el oeste del estado y en el Tug Hill Plateau. Las bandas del “efecto lago” podrían dejar entre 3 y 6 pulgadas (7 y 15 cm) en la Southern Tier y las elevaciones, y en algunos escenarios más extremos, más aún si la tormenta se desplaza hacia el sur. Por la noche, con el viento reforzado, se esperan ráfagas que potencien las nevadas.

* Jueves 11 de diciembre: aun cuando la nieve podría disminuir parcialmente, se espera frío persistente: las temperaturas “sensación térmica” caerán y podrían mantenerse por debajo de los 32°F (0°C) en muchas áreas. Esto favorecerá la formación de hielo y nieve acumulada, lo que aumentará los riesgos en rutas y carreteras.

* Viernes 12 de diciembre y fin de semana: las previsiones indican que la inestabilidad seguirá, con periodos de nieve de “efecto lago” y nevadas ligeras. En algunas áreas montañosas podrían sumarse entre 1 y 3 pulgadas adicionales (2 y 7 cm).

En total, las columnas de nieve podrían superar los 20 cm en muchas zonas elevadas o expuestas, y alcanzar acumulados mayores en los puntos más afectados por el efecto lago.

Zonas con mayor riesgo de acumulación

Oeste de Nueva York, especialmente dentro del corredor del Lago Erie y su “snowbelt” histórico, ciudades como Buffalo, New York y condados cercanos, donde suelen concentrarse las nevadas más fuertes.

La meseta del Tug Hill Plateau y zonas adyacentes al Lago Ontario: por su altitud y orientación, suelen recibir fuertes bandas de nieve persistente.

Regiones del centro del estado, incluidas las de los Finger Lakes, montañas menores y colinas en el centro del estado, aunque con menor intensidad, podrían cerrar la semana con acumulados apreciables.

Áreas de montaña como los Adirondacks y colinas elevadas: la nieve y el frío persistente favorecen acumulaciones duraderas.

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades del estado ya han avisado que este será el primer gran evento de nieve de la temporada. Se anticipan visibilidad reducida, ventiscas, acumulaciones rápidas y posibles interrupciones viales, sobre todo en rutas secundarias y caminos rurales.

Además, la persistente combinación de aire frío y nieve acumulada puede afectar servicios básicos: desde electricidad hasta transporte, por lo que se recomienda a la población:

* Evitar viajes innecesarios durante las horas de nevadas intensas.

* Preparar vehículos para invierno (gomas adecuadas, cadenas, líquido anticongelante).

* Contar con provisiones básicas en caso de cortes de luz o bloqueos en rutas.

* Seguir las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) local y de autoridades estatales.

¿Qué tan probable es que este patrón deje grandes acumulados?

El fenómeno conocido como “nieve de efecto lago”, cuando aire frío pasa sobre las relativamente cálidas aguas de los Grandes Lagos, es típico en esta época y puede generar acumulaciones intensas y localizadas, especialmente si las bandas de nieve persisten varias horas.

Este año, las condiciones parecen especialmente favorables: aire ártico, humedad sobre los lagos, y múltiples sistemas invernales en fila. Aunque las predicciones pueden variar, pues ligeros cambios en viento o temperatura modifican drásticamente dónde cae la nieve, los primeros modelados indican que muchas zonas podrían cerrar la semana con nevadas por encima del promedio.

