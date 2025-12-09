Por qué los televisores Vizio son tan baratos

En un mercado dominado por gigantes como Samsung, LG y Sony, la marca Vizio -hoy propiedad de Walmart- continúa destacando por ofrecer televisores a precios sorprendentemente bajos.

Aunque muchos consumidores podrían confundirla con una compañía asiática por sus costos reducidos, Vizio es una firma estadounidense fundada en California en 2002.

Desde sus inicios, la empresa adoptó una estrategia clara: vender televisores más baratos que la competencia sin renunciar a prestaciones atractivas.

Fabricación externa y costos operativos mínimos

Una de las claves del bajo precio de los televisores Vizio es su modelo de producción. En lugar de fabricar sus equipos en casa, la compañía diseña los productos en California y encarga su manufactura a proveedores externos.

Según su informe anual de 2022, Vizio trabaja con compañías como BOE, Foxconn, Innolux y TPV, que se encargan de conseguir los componentes, ensamblar los equipos y enviarlos listos para su distribución.

La empresa explica en su reporte: “Aprovechamos las compras a gran escala de nuestros fabricantes para obtener el mejor precio en piezas comunes”.

Además, Vizio utiliza un sistema de inventario administrado por proveedores que le permite reducir costos en toda la cadena de suministro y mejorar la flexibilidad.

A esto se suma su estrategia de distribución: priorizan grandes minoristas para mover enormes volúmenes, lo que reduce los costos fijos y mantiene precios bajos para los consumidores.

Publicidad integrada: un negocio millonario

Otra razón por la que Vizio puede vender televisores baratos es su modelo de ingresos basado en publicidad y datos.

Su plataforma Platform+ genera ingresos mediante anuncios dentro del sistema operativo SmartCast, la venta de botones de aplicaciones en el control remoto y la comercialización de datos de uso.

En 2022, la compañía obtuvo $477.9 millones de este negocio, y sus ingresos crecieron 31% al año siguiente.

En pocas palabras: Vizio puede vender televisores baratos porque gana dinero incluso después de que el usuario ya compró el producto.

¿Son buenos los televisores Vizio?

Para su precio, suelen ser competitivos. Expertos como RTings destacan que incluso los modelos económicos incluyen funciones para gamers, como FreeSync, bajo retardo de entrada y menús especiales para videojuegos.

Modelos recientes también ofrecen características avanzadas, como Dolby Vision, juegos a 120 fps en 1080p, y compatibilidad con AirPlay 2 y Chromecast, según reseñas de Wired.

Sin embargo, no todo es positivo:

-SmartCast, su sistema operativo, es conocido por ser lento, poco intuitivo y lleno de anuncios.

-No permite instalar nuevas apps, aunque incluye las más populares por defecto.

-La calidad del ensamblaje no es tan premium como la de marcas de gama alta.

-Su vida útil promedio de hasta cinco años puede ser un punto débil para usuarios exigentes.

Aun así, Vizio sigue siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan un televisor económico con buenas funciones.

