Trump advierte que Maduro tiene los “días contados” y no descarta una incursión terrestre en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró en una entrevista publicada este martes por Politico que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, y dejó abierta la posibilidad de una operación terrestre para forzar su salida del poder.

Al ser consultado sobre si descartaba una invasión con tropas estadounidenses dentro de Venezuela, Trump rehusó responder directamente. “No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, replicó a la periodista Dasha Burns.

Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles. En ese marco, la administración Trump ha desplegado desde mediados de año un operativo militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de frenar el narcotráfico.

La operación, conocida como Lanza del Sur, ha destruido alrededor de 20 lanchas señaladas de transportar droga y ha causado la muerte de más de 80 personas en acciones catalogadas como ejecuciones extrajudiciales por críticos de la misión.

Pese a la creciente tensión, Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una llamada telefónica que —según reveló The Washington Post— fue “cordial”. El mandatario estadounidense habría reiterado su deseo de que el socialista renuncie, aunque sin fijar plazos, y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos.

Trump justifica el segundo ataque en el Caribe y respalda al almirante Bradley

En la misma entrevista, Trumpdefendió la actuación del almirante Frank Bradley en el ataque del 2 de septiembre contra una lancha con presuntos vínculos con el narcotráfico en el Caribe, una operación que derivó en un segundo bombardeo en el que murieron dos sobrevivientes que presuntamente se aferraban a los restos de la embarcación inicial.

El presidente aseguró que, según su interpretación de las imágenes, los supervivientes “parecían estar intentando enderezar el barco”, aunque añadió que no interfiere en las decisiones operativas.

“Eso es cosa suya”, dijo en referencia a Bradley, a quien calificó como “un hombre muy respetado”, pese a admitir que el video del ataque “no es bonito”.

El 2 de septiembre, el gobierno estadounidense difundió las imágenes del primer bombardeo, pero no del segundo. Tras conocerse la existencia de un ataque adicional, varios legisladores vieron el material clasificado y lo describieron como “inquietante”, lo que desencadenó nuevas presiones para que el Pentágono haga público el video completo.

Consultado el lunes sobre si autorizaría su divulgación, Trump delegó la decisión en el secretario de Guerra, Pete Hegseth. “Lo que quiera hacer Hegseth me parecerá bien”. También indicó que no tendría objeciones si Hegseth decidiera testificar ante el Congreso sobre la operación. “Yo le diría que lo haga si quiere. Está haciendo un gran trabajo”, afirmó.

