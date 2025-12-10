window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 países donde puedes pagar por obtener una ciudadanía

Diez países permiten obtener ciudadanía mediante inversión, con costos desde $90,000 y beneficios como acceso sin visa a más de 150 destinos

El pasaporte de Malta ofrece acceso sin visa a más de 180 países, incluidos EE.UU., Canadá y todos los miembros de la UE. Crédito: Tetiana Chernykova | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

Cada vez más personas buscan segundas nacionalidades para ampliar sus oportunidades de viaje, inversión o residencia. Entre las opciones más rápidas están los programas de ciudadanía por inversión, que permiten obtener un pasaporte extranjero mediante aportaciones económicas específicas.

A continuación, te compartimos 10 países que actualmente ofrecen este tipo de acceso legal, junto con los costos, tiempos de procesamiento y beneficios principales.

1. San Cristóbal y Nieves (o Kitts y Nevis): el programa más antiguo del mundo

Fundado en 1984, es el esquema activo más longevo. Ofrece ciudadanía mediante una donación mínima de $250,000 al fondo Sustainable Island State Contribution o una inversión inmobiliaria desde $325,000.

El trámite tarda de tres a cuatro meses y permite viajar sin visa o con visa a la llegada a 157 países, incluido el Reino Unido, la Unión Europea y Singapur.

2. Granada: acceso a la visa E-2 de Estados Unidos

Granada es el único país del Caribe con un tratado E-2 vigente con Estados Unidos, lo que permite solicitar una visa para vivir y trabajar allí.

La ciudadanía se obtiene en 7 a 8 meses a cambio de una donación de $235,000 o una inversión inmobiliaria de $270,000.

3. Malta: ciudadanía plena de la Unión Europea

Malta permite acceder a la ciudadanía de la UE mediante naturalización tras 12 a 36 meses de residencia y una inversión mínima de $600,000. Es el único país de la Unión con un proceso directo de ciudadanía por inversión.

Su pasaporte ofrece acceso sin visa a más de 180 países, incluidos EE.UU., Canadá y todos los miembros de la UE.

4. Vanuatu: rapidez y proceso completamente en línea

Con solo una donación mínima de $130,000, Vanuatu procesa solicitudes en menos de tres meses y no exige residencia ni compra de bienes inmuebles.

Su pasaporte ofrece entrada sin visa a 113 países, aunque no incluye el espacio Schengen.

5. Santa Lucía: cuatro opciones de inversión

Los solicitantes pueden elegir entre donación, bonos del gobierno, bienes raíces o inversión empresarial. La donación mínima es de $240,000, y la ciudadanía se otorga en 12 a 14 meses.

El pasaporte permite viajar sin visa o con visa a la llegada a 147 países, incluidos Reino Unido y la UE.

6. Turquía: ciudadanía basada exclusivamente en bienes raíces

El programa requiere la compra de una propiedad por al menos $400,000. El proceso tarda entre 3 y 5 meses. Aunque el pasaporte turco no permite acceso al espacio Schengen, sí ofrece entrada a más de 100 países.

7. Dominica: uno de los costos más bajos del mercado

Una donación o inversión inmobiliaria de $200,000 permite iniciar el trámite, que se completa en 4 a 6 meses. También es sencillo añadir familiares a la solicitud.

8. Santo Tomé y Príncipe: el programa más económico

Este esquema, uno de los más recientes, permite obtener ciudadanía con una donación de $90,000. El proceso puede completarse en dos meses. El pasaporte ofrece acceso sin visa a 61 países.

9. Nauru: requisitos más inclusivos

Desde 2024, Nauru exige una donación de $105,000 y destaca por admitir parejas del mismo sexo, parejas no casadas y personas apátridas.

La ciudadanía se procesa en 3 a 6 meses y permite viajar sin visa a 89 países, incluido el Reino Unido.

10. Antigua y Barbuda: tarifas preferenciales para familias

Con una donación de $230,000 o una inversión inmobiliaria de $300,000, toda la familia puede aplicar en conjunto.

El proceso tarda 4 a 7 meses, y el pasaporte permite viajar a más de 150 países en Europa, Asia y América Latina.

