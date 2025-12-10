Aaron Boone admite que los Blue Jays le dieron “una paliza” a los Yankees en playoffs

Aaron Boone se mostró reflexivo al abordar la eliminación de los Yankees a manos de los Blue Jays en la postemporada anterior. La derrota fue contundente y Boone no evadió la responsabilidad de reconocer la superioridad del rival en ese momento decisivo.

En declaraciones recientes a la prensa durante las reuniones invernales de las Grandes Ligas el manager contrastó la percepción generada por la debacle en playoffs con la realidad vista durante el calendario regular de 162 partidos.

Boone enfatizó que, aunque el resultado de la postemporada fue humillante para la afición y la organización, la paridad en la División Este fue una constante durante la campaña.

“Lo que no podemos negar es lo que sucedió en playoffs: nos dieron una paliza, punto. Estuvieron mucho mejor que nosotros en esa serie corta,” admitió Boone sin tapujos.

Aaron Boone manager de los Yankees. Crédito: AP

Sin embargo, el manager de los Yankees insistió en que el margen entre ambos equipos fue mucho más estrecho durante la mayor parte del año, sugiriendo que la narrativa de una superioridad abrumadora de Toronto no se sostenía en el registro completo.

“Cuando miras la temporada completa, creo que la diferencia real entre los Yankees y los Blue Jays no fue tanta como la gente cree. Fue una división pareja. Obviamente, ellos nos superaron cuando más importaba, y ahí es donde tenemos que mejorar,” concluyó.

La evaluación de Boone apunta a que, más allá de la brecha percibida, la clave para los Yankees en 2026 será capitalizar en los momentos de mayor presión y revertir el resultado de playoffs si vuelven a encontrarse con su rival canadiense.

