Arne Slot lanza dardo a Salah: “¿Sabrá el jugador que cometió un error también?”

El conflicto entre Arne Slot y Mohamed Salah volvió a quedar expuesto tras la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Inter en la Champions League. El técnico neerlandés decidió no convocar al delantero egipcio para el duelo en San Siro, una medida tomada junto a la directiva luego de las declaraciones públicas de Salah por su suplencia el fin de semana.

Tras el triunfo, Slot fue nuevamente consultado por la relación con su máxima figura y no esquivó el tema. “Se dice que todos cometen errores en la vida, entonces lo primero debe ser, ¿sabrá el jugador que cometió un error también?”, respondió cuando le preguntaron si existía un conflicto abierto con Salah.

El entrenador aclaró que nunca descartó un diálogo, pero insinuó que no está dispuesto a dar el primer paso. “Nunca dije que no voy a hablar con él. Y la siguiente pregunta debe ser si la iniciativa debería venir de mí o de él. Ahí hay otra pregunta para responder. Clarence (Seedorf, exfutbolista y hoy panelista) lo dijo en su opinión y yo no hablé de quién debe dar el primer paso”, señaló, marcando distancia sobre cómo debe recomponerse la relación.

Con este triunfo, Liverpool se mantiene entre los ocho primeros de la fase liga de la Champions, aunque podría ser superado si Borussia Dortmund, Manchester City o Newcastle ganan sus compromisos del miércoles.

En paralelo, el equipo se prepara para recibir el sábado al Brighton en la Premier League, un duelo que podría representar el último partido de Salah antes de concentrarse con Egipto para la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, después del cruce con Slot, sigue sin estar claro si el delantero será incluido en la convocatoria.

