Paul Pogba se convierte en accionista y embajador de un equipo saudí de carreras de camellos

Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018 y actualmente jugador del Mónaco, abrió un nuevo capítulo en su carrera al incorporarse como accionista y embajador de Al-Haboob, la escudería saudí que se presenta como el primer equipo profesional del mundo dedicado exclusivamente a las carreras de camellos.

El mediocampista compartió sus sensaciones en un mensaje difundido este miércoles en redes sociales, donde destacó el valor cultural del proyecto. “Esta oportunidad me ha emocionado al nivel más profundo, el de la cultura, la herencia y la narración. Quiero ser parte de un proyecto que va más allá del deporte, que une a la gente y resalta tradiciones que merecen ser celebradas”, afirmó Pogba.

Su vínculo con Al-Haboob responde a la intención de impulsar la creación de la primera liga profesional internacional de carreras de camellos, una disciplina con enorme arraigo en Medio Oriente y que busca expandirse hacia audiencias globales bajo un modelo más estructurado.

A nivel deportivo, Pogba continúa intentando recuperar protagonismo tras una etapa complicada. El exjugador del Juventus y del Manchester United, figura emblemática de Adidas durante años, cumplió recientemente una sanción de 18 meses por un positivo de testosterona, un episodio que lo alejó de la élite por más de dos temporadas.

Tras cumplir el castigo, el mediocampista de 32 años —91 veces internacional con Francia— pasó un tiempo sin club hasta firmar este verano con el Mónaco. Sin embargo, su regreso se vio frenado por las lesiones. No volvió a disputar un partido oficial hasta finales de noviembre, poniendo fin a 811 días sin actividad. Desde entonces, apenas suma tres apariciones breves en la liga francesa.

