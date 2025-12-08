¿Qué dijo Carlos Adyan luego de que Fátima Bosch abandonara entrevista que le hizo?

Carlos Adyan, conductor de En Casa con Telemundo, se mostró indignado porque Fátima Bosch decidió abandonar la entrevista que le hizo junto a Lourdes Stephen en el programa Pica y se Extiende.

El presentador boricua lamentó lo ocurrido con la reina de belleza: “Nosotros realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que hizo la audiencia. Hay que destacar que nuestro compromiso en la cadena es representarlos a usted en casa, a los televidentes. El compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, sin importar quién“.

Añadió que incluso fuera del aire le dijeron que harían preguntas fuertes, pero esto no sirvió de mucho, ya que igual la modelo mexicana abandonó el set de la cadena de televisión.

Fátima Bosh abandona entrevistas en Telemundo luego de que se le haya preguntado por los escándalos al rededor de su corona pic.twitter.com/bMvzPa2bnR — Rayo⚡️ (@RayoCandela) December 9, 2025

“Ella abandonó, no sé exactamente por qué”, indicó.

Según comentaron los productores que estaban en la entrevista, la pregunta sobre la demanda de Nawat Itsaragrisil en su contra habría sido el detonante de su molestia.

“Ella lo que me comentó y expresó fuera de cámara fue que su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal”, comentó.

Carlos Adyan confirmó que la demanda existe y que no entiende la razón por la que evadió esta pregunta.

En Pica y se Extiende explicaron que la Miss Universo 2025 no quiso continuar en el show de este domingo y que se retiró en un uber. Además, canceló la agenda que tenía con varios programas de la cadena Telemundo.

La reina universal ha enfrentado varias controversias desde que fue elegida para representar a México en el certamen de belleza, luego, cuando viajó a Tailandia, protagonizó una fuerte discusión con Nawat Itsaragrisil, que para muchos la ayudó a ganar la corona.

