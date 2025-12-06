La confianza del consumidor estadounidense da señales de optimismo tras 5 meses de caída

La confianza del consumidor estadounidense repuntó a 53.3 puntos en diciembre, superando expectativas de los analistas, mientras las preocupaciones inflacionarias cayeron al 4.1%, reflejando un cambio en la percepción económica tras un período de incertidumbre por el cierre gubernamental y la semana de ofertas por el Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, el ánimo de los consumidores estadounidenses sigue siendo sombrío, ya que prevén un aumento anual de los costos del 3.2% durante los próximos cinco a 10 años y siguen preocupados por un costo de vida persistentemente alto, que ha detenido la confianza este año.

Algunos datos importantes del estudio

El período de la encuesta incluye las respuestas del 18 de noviembre al 1 de diciembre, tras el fin del cierre patronal del gobierno federal, que duró un período récord.

De acuerdo con un índice de confianza del consumidor preliminar el reporte que elabora mensualmente la Universidad de Michigan, publicado este viernes, subió a 53.3 a principios de este mes desde los 51 registrados en noviembre y superó los 52 puntos pronosticados por los economistas, pero se mantiene considerablemente debajo de los 71.7 puntos de enero.

Además, la evaluación de las condiciones económicas actuales por parte de los consumidores disminuyó ligeramente, aunque sus expectativas para el futuro mejoraron un poco.

‼️US consumer confidence is FALLING RAPIDLY:



US Consumer Confidence dropped to the 2nd-lowest in 5 YEARS.



Expectations for the next 6 months fell to the lowest since April.



All 5 components are deteriorating.



Such weakness has rarely been seen outside of recessions. pic.twitter.com/VGslw7VKrp — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) December 2, 2025

Los datos de compras navideñas indicaron que la demanda de los consumidores se mantiene firme: las ventas del Black Friday, excluyendo la venta de automóviles, aumentaron 4.1% con respecto al año 2024, según datos de Mastercard SpendingPulse. El año pasado, esta cifra fue del 3.4% del año pasado.

Si bien el aumento de la confianza del consumidor estuvo cimentado en los consumidores más jóvenes, el aumento de 13% en las expectativas sobre la situación financiera personal de los estadounidenses fue más generalizado y alcanzó su nivel más alto desde febrero.

En cuanto a las expectativas de inflación anual, el análisis indica una disminución del 4.5% del mes pasado al 4.1%, su nivel más bajo desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó a promover su agresiva política comercial de aranceles globales a las importaciones de países de todo el mundo.

Como consecuencia de sus amenazas, el gobierno de Trump ha alcanzado una serie de acuerdos bilaterales con importantes socios comerciales, como la Unión Europea y Japón, que redujeron sus aranceles de los niveles extremadamente altos anunciados en abril. Aun así, el arancel promedio estadounidense ha subido del 2.4% en enero al 16.8% el mes pasado, su nivel más alto desde 1935, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

🟢Se desploma la confianza de los consumidores en EE. UU.



La incertidumbre económica derivada del prolongado cierre del Gobierno y la inflación golpean el ánimo de los estadounidenses. El dato sobre el sentimiento del consumidor es relevante porque el gasto de los hogares… pic.twitter.com/LFQ6XUPeoc — DW Español (@dw_espanol) November 8, 2025

Joanne Hsu, quien dirige las encuestas económicas de Michigan, dijo: “El tono general de las opiniones es bastante sombrío, ya que los consumidores siguen citando la carga de los precios altos”.

Y agregó: “Los consumidores han notado que la inflación vertiginosa que temían en abril y mayo de 2025, en el punto álgido de la evolución arancelaria, no se ha materializado en este momento. Aun así, las expectativas de inflación en ambos horizontes temporales se mantienen por encima de las lecturas promedio de 2024 y 2020”.

Finalmente, la inflación ha caído desde los máximos alcanzados a mediados de 2022, pero se mantiene estancada por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las conclusiones de Bloomberg Economics

De acuerdo con un estudio similar por parte e Bloomberg Economics. La confianza del consumidor se vio impulsada en diciembre por el fin del cierre gubernamental. Aunque las preocupaciones sobre el mercado laboral y los altos precios se han moderado. La mediana estimada en su propia encuesta fue de 52.

Una encuesta de Harris realizada en octubre mostró que el 55% de los estadounidenses empleados están preocupados por perder su empleo. Y casi la mitad dijo que tardaría hasta cuatro meses o más encontrar un nuevo empleo de calidad similar si perdieran el actual.

En cuanto al índice de expectativas generales, subió a 55 puntos, su máximo de cuatro meses, desde los 51 puntos registrados en noviembre, mientras que el indicador de condiciones actuales cayó a un nuevo mínimo histórico.

