Finlandia descubrió un método “gratuito” para darle calefacción a sus habitantes en invierno

Finlandia avanza en una tecnología que aprovecha el calor residual generado por centros de datos para alimentar sistemas de calefacción urbana, una solución que está ganando terreno en varias ciudades del país. La idea, impulsada por empresas energéticas y tecnológicas, busca transformar el enorme calor que producen los servidores en una fuente térmica útil para hogares y edificios.

El mecanismo, que combina sistemas de recuperación de calor, bombas térmicas y redes de calefacción instaladas en distintas regiones del país, ya opera en proyectos que muestran resultados concretos. Gracias a ello, miles de viviendas podrían depender cada vez más de energía térmica reciclada en lugar de combustibles fósiles.

Cómo funciona el sistema que convierte calor digital en calefacción urbana

El principio es simple: los servidores dentro de los centros de datos generan una cantidad masiva de calor que normalmente se desperdicia. En Finlandia, este calor se captura y se eleva a temperaturas útiles mediante bombas de calor industriales, para luego inyectarlo en redes de “district heating”, los sistemas de calefacción urbana ampliamente utilizados en el país.

Finlandia destaca por su infraestructura robusta de calefacción urbana, lo que facilita la integración de tecnologías que reutilizan energía térmica. Crédito: Archivo / EFE

De acuerdo con DataCenter Dynamics, este tipo de infraestructura ya funciona en Helsinki, donde el centro de datos HE5 Viikinmäki de Equinix transfiere energía térmica a la empresa Helen Ltd., responsable de distribuirla como calefacción doméstica. Proyectos similares operan en Espoo y Kirkkonummi, donde Fortum desarrolla plantas capaces de cubrir hasta el 40% de la demanda térmica local usando únicamente calor recuperado.

En Hamina, otro proyecto destacado involucra el centro de datos de Google, que prepara un sistema que permitiría cubrir hasta el 80% de las necesidades de calefacción de la zona, según informó PV Magazine.

Las empresas detrás de esta tecnología en Finlandia

Equinix es una de las compañías pioneras en la recuperación de calor digital en el país. Su instalación en Helsinki ya se integra de forma estable en la red de calefacción urbana, demostrando que este tipo de sistemas puede operar a gran escala. Helen Ltd., la compañía energética local, afirma que el calor de los centros de datos puede ser una de las fuentes renovables más importantes en climas fríos.

Por su parte, Fortum trabaja en plantas específicamente diseñadas para procesar calor residual proveniente de instalaciones tecnológicas, mientras que Google se posiciona como un actor relevante al utilizar su infraestructura global para desarrollar innovaciones similares.

La viabilidad técnica de este modelo ha sido respaldada por investigaciones recientes publicadas en ScienceDirect, que destacan que la recuperación de calor de centros de datos es una solución eficiente, estable y con bajo impacto ambiental.

Finlandia como laboratorio climático para estas soluciones

Finlandia destaca por su infraestructura robusta de calefacción urbana, lo que facilita la integración de tecnologías que reutilizan energía térmica. El país también enfrenta inviernos largos y fríos, por lo que cada avance en eficiencia energética tiene un impacto directo en la estabilidad económica y ambiental.

Además, la legislación finlandesa promueve activamente la reducción de emisiones y el uso de fuentes sostenibles, lo que impulsa a las empresas a buscar alternativas que no solo disminuyan el CO₂, sino que también reduzcan costos de operación a largo plazo.

