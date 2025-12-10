FSIS retira 5,970 libras de cordero sin sello federal en Nueva York, Nueva Jersey y 6 estados más

Un fallo en el proceso de inspección federal ha obligado al retiro de un lote de 5,970 libras de productos de cordero fresco salado distribuidos en ocho estados del país, incluyendo Nueva York.

El retiro afecta a productos de Ghanaianway Restaurant and Grocery LLC en Newark, Nueva Jersey. La razón principal es que no contaban con el beneficio de la inspección federal, según informó el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).

Detalles del retiro

El FSIS inició el retiro el 9 de diciembre tras descubrir durante un procedimiento de rutina en tiendas minoristas que los productos no cumplían con el requisito de inspección.

La inspección en el proceso de producción de alimentos es clave para: garantizar la calidad e inocuidad de la comida, asegurar que se cumplieron los pasos para evitar contaminación cruzada y prevenir la reproducción de bacterias y otros riesgos.

Cuando un alimento carece de la inspección federal, no hay forma de garantizar que el proceso fue seguro.

Lo que debes saber del producto y su distribución

Los productos se enviaron a restaurantes y tiendas minoristas en Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. Crédito: FSIS | Cortesía

El cordero fresco, crudo y salado objeto del retiro se produjo entre el 11 de marzo de 2025 y el 3 de diciembre de 2025. Se insta a los consumidores a verificar la información de los siguientes productos:

Descripción: Cajas de 15 libras forradas en plástico que contienen “CORDERO SALADO (KOOBI) DE GHANAIANWAY AFRICAN FOODS” .

Cajas de 15 libras forradas en plástico que contienen . Identificación clave: Los productos no tienen el sello de inspección del USDA .

Los productos . Etiquetado: No declaran fecha de caducidad ni de producción. Algunos paquetes ni siquiera tienen etiqueta.

Los productos, que tienen una vida útil de un año, se enviaron a restaurantes y tiendas minoristas en los siguientes estados:

Connecticut

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nueva Jersey

Nueva York

Pensilvania

¿Qué debe hacer consumidores y restaurantes?

Ante la posibilidad de que estos productos se encuentren en refrigeradores o congeladores, el FSIS hace un llamado urgente:

Consumidores: Si ha comprado estos productos, no los consuma .

Si ha comprado estos productos, . Restaurantes: Deben abstenerse de servirlo .

Deben . Medida a tomar: En ambos casos, el producto debe descartarse, desecharse o devolverse al punto de compra.

Para comentarios o dudas, puede comunicarse con James Ken-Kwofie, director ejecutivo de Ghanaianway Restaurant and Grocery LLC, a través del correo electrónico Ghanaianway2023@gmail.com.

