Riesgo de salmonella: retiran del mercado más de 1,500 docenas de huevos

Más de 1,500 docenas de huevos están siendo retiradas del mercado por el riesgo de contaminación por salmonella. El producto fue distribuido por la empresa Veg Farms a restaurantes y mercados de agricultores en las áreas de Sacramento y Davis, California.

La empresa anunció el 5 de diciembre el retiro voluntario de más de 1,500 docenas de huevos (cartones de 12 unidades y bandejas de 30), según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), citado por el medio local KCRA3.

Los huevos retirados vienen en empaques que muestran la fecha de caducidad del 22 de diciembre o anterior, o la fecha juliana del 328 o anterior. Además, llevan el código de manipulación 2136.

Sobre el posible foco de la contaminación, Veg Farms indica que ocurrió en el equipo de procesamiento de la empresa, no en la bandada de gallinas.

Recomendación para los consumidores

La principal recomendación de las autoridades y la empresa es revisar las fechas y el código de manipulación de los huevos comprados recientemente en las áreas mencionadas.

En caso de que la información coincida, se debe desechar inmediatamente cualquier producto de huevo afectado que se encuentre en casa para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Consejos para manipular los huevos en casa para prevenir la Salmonella

1.- Al momento de la compra verifique la fecha de caducidad; evite comprar huevos con cáscaras rotas o agrietadas y al llegar a casa guárdelos inmediatamente en el refrigerador (4 °C o menos), nunca en la puerta

2. Lave las manos antes y después de tocar huevos crudos. Tome la previsión de cocinar hasta que yema y clara estén firmes para eliminar bacterias.

Para receta con huevos crudos o poco cocidos, use huevos pasteurizados.

3. Lave los utensilios de cocina y todas las superficies que hayan tocado el huevo crudo.

¿Qué es la infección por salmonella?

La salmonella es una bacteria que puede causar la enfermedad conocida como salmonelosis. Esta infección ocurre cuando la bacteria llega a los intestinos, dañando el revestimiento, lo que ocasiona dificultades para la absorción de agua. Esto provoca diarrea y cólicos.

La salmonelosis también presenta síntomas como calambres estomacales, fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. En personas sanas, los casos se resuelven en pocos días. Sin embargo, la FDA alerta que puede ser grave y potencialmente mortal en grupos vulnerables, como bebés, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

