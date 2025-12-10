Lupita Jones expresa su deseo de regresar al Miss Universo bajo nuevas directrices

Lupita Jones estuvo como directora del Miss Universo México, pero en noviembre del año 2023 recibió la noticia de que había sido despedida. Sobre eso, mencionó: “Me sacaron a la mala, si fue muy corriente la forma en la que lo hicieron”. Por ello, en una rueda de prensa le consultaron si sería capaz de volver a la organización en medio del escándalo que atraviesan tras acusaciones de fraude y la polémica con Raúl Rocha, y no cerró la posibilidad.

“Si quienes se conviertan en los dueños de la marca consideran que puedo ser una persona valiosa para seguir reforzando el trabajo de limpiar su imagen, por supuesto que lo haría. Yo quiero mucho a la marca. Me duele lo que le está pasando”, mencionó.

La primera Miss Universo mexicana no pudo dejar de mencionar que las cosas en el certamen en este momento están un poco afectadas. Por esta razón, dijo que le gustaría volver si las riendas de la organización cambian de dueño y son manejadas por personas que respeten los valores por los cuales siempre ha sido conocida en el mundo.

“Miss Universo es una marca muy fuerte; tristemente, muy dañada en este momento. Creo que ha perdido completamente el rumbo, está perdida. Tendría posibilidades de seguir adelante, siempre y cuando llegue a manos de personas profesionales en esto, que verdaderamente respeten y valoren la marca, por el legado que representa para el mundo, y hagan un reenfoque de la misión y visión del concurso”, añadió durante su intervención.

Lupita externó su preocupación debido a que considera que las críticas terminan afectando a todos los que han pasado por la organización, mencionando que no es así y que algunos deberían entender que han sido tiempos distintos, y por ello busca la manera de explicar que si hay cosas que son diferentes más allá de la polémica registrada con el dueño del certamen.

“Esto ha cimbrado por completo a todos los demás, porque el público en general nos pone a todos en la misma canasta, no distingue. Miss Universo ha sido la referencia en todo lo que tiene que ver con la belleza. Por eso a mí me toca demostrar que somos diferentes, que manejamos las cosas de una manera distinta y que seguimos adelante, a pesar de todo”, explicó.

Sigue leyendo:

· Lupita Jones envía mensaje a Fátima Bosch, Miss Universo 2025 luego de su controversial coronación

· Lupita Jones reacciona a las críticas hacia Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo

· Lupita Jones habló de su salida del Miss Universo y las reglas del certamen