Lupita Jones envía mensaje a Fátima Bosch, Miss Universo 2025 luego de su controversial coronación

Lupita Jones, presidenta de Mexicana Universal, envió un mensaje a Fátima Bosch luego de toda la controversia que se ha registrado con su coronación en la reciente edición del Miss Universo.

“Ella tiene el título, le toca trabajar en pro del título. Entonces yo creo que es muy positivo que ella no se involucre en ese conflicto, si es que hubo alguna situación ahí no muy clara, pues ella termina siendo víctima de esa situación”, comentó en una entrevista con Univision la ex reina de belleza acerca de las denuncias de presunto fraude en el certamen.

La preparadora de misses dijo que la mexicana se ha enfrentado a situaciones muy difíciles, pero reconoce que ella tiene una preparación mental fuerte pues ha sobrellevado bien la situación.

“Han sido crueles, desearle la muerte, por favor, ¿por una corona?”, comentó Lupita Jones.

Además de esto, le envió un mensaje a la Miss Universo 2025 para que no le preste atención a los comentarios en las redes sociales. “Que no lea los comentarios en redes sociales. Creo que ella tiene una gran oportunidad en las manos de inyectarle a su reinado un sentido muy poderoso. Yo siempre he dicho que sí, que la corona es muy padre, pero no se trata de lo que me da a mí la corona, sino de lo que le doy yo”, destacó.

Acerca de si debería renunciar o no al título, Lupita Jones dijo: “Eso es una decisión solamente de ella, solo ella sabe el peso que esa corona está representando en su vida”.

A la Miss Universo 2025 la ha rodeado una gran cantidad de comentarios negativos debido a denuncias de presunto fraude, además de amenazas de muerte. Ante esto, la mexicana se ha defendido y ha pedido que pare el odio hacia ella.

