Mansión de Kanye West en Malibú sigue generando problemas

Parece ser que la mansión en Malibú, California, que destruyó Kanye West sigue generando problemas para sus nuevos propietarios. Ahora, se ha informado que su dueño debe dinero por la compra de la casa frente al mar.

West logró vender esta propiedad en septiembre del año pasado por $21 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo que esperaba recibir. El comprador fue Belwood Investments, quien se encargó de presumir la compra en redes sociales y de actualizar sobre sus planes.

El inversor se encargó de hacer algunas reformas en el sitio para volverlo atractivo en el mercado de bienes raíces. Según ‘Realtor.com’, la deuda de Belwood es con el prestamista al que pidió ayuda para pagar por la casa.

El mismo medio informó que el hombre ha acumulado una deuda de $814,000 dólares porque tiene pagos atrasados desde inicios de noviembre.

Esta deuda también debe estar relacionada con lo complicado que ha sido para Belwood Investments recibir ganancias de la propiedad, no han logrado venderla y tampoco alquilarla. Esto ha hecho que la empresa cambie de estrategia, incluso, estaría evaluando convertirla en una propiedad de tiempo compartido que esté respaldada por inversiones en criptomonedas.

Hace más de un año, cuando se cerró la venta de la propiedad, el agente de bienes raíces Jean-Baptiste Rugiero dijo: “Mi mayor venta del año. Muy orgulloso de esto. Pude negociar un descuento de $18 millones de dólares para nuestro cliente Belwood Investments”. En ese momento también se dijo que los planes de Belwood eran invertir $5 millones de dólares en reformar el sitio.

Hay que recordar que esta casa fue diseñada originalmente por el reconocido arquitecto japonés Tadao Andō, lo que hizo que fuera más polémica la destrucción que le hizo West, pues se trata de una joya de la arquitectura moderna.

