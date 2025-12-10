Mariah Carey rompe un nuevo récord con su canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’

La cantante Mariah Carey se consolida cada año como una de las voces icónicas de la temporada navideña gracias a su icónico tema All I Want For Christmas Is You, una canción que estrenó en 1994 y que cada año se ubica en los primeros lugares en las listas de reproducciones.

Una vez más esta alegre canción navideña de Mariah Carey rompió un nuevo récord navideño. A 31 años de su estreno ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey alcanzó el puesto número 1 del Billboard Hot 100, encabezando la lista durante 19 semanas totales. De acuerdo con el medio de comunicación especializado, esta canción se encuentra entre los temas con el liderazgo más largo en la historia de la lista en 67 años.

Esta canción también hizo que Mariah Carey se ubicara como la primera artista en lograr el primer lugar en la lista en cuatro décadas distintas (los 90, los 2000, los 2010 y los 2020), según informa Billboard.

‘All I Want For Christmas Is You” es el gran éxito del álbum ‘Merry Christmas’ que Mariah Carey estrenó en 1994. Aunque al principio tenía dudas sobre la idea de lanzar un disco navideño, Mariah Carey hizo caso a su equipo de trabajo y esta canción se convirtió en el mayor éxito de su carrera. ‘Es demasiado pronto en mi carrera para hacer un álbum navideño. No entendía por qué me lo sugerían…”, relató en una entrevista.

En ese momento Mariah Carey estaba casada con el magnate musical Tommy Mottola. Cuando finalmente aceptó la propuesta de hacer un disco de Navidad, la artista comenzó a escribir en su departamento de Nueva York la canción que se convertiría en el mayo éxito de su carrera.

“Cuando escribí [la canción], no tenía ni idea del impacto que esta tendría a nivel mundial con el tiempo. Estoy tan agradecida de que tantas personas la disfruten conmigo cada año”, comentó Carey en 2021 a Billboard.

Esta canción tiene un profundo significado personal para Mariah Carey ya que está inspirada en su dura infancia. La artista ha dicho en otras ocasiones que las navidades en su casa estaban marcadas por las tensiones y los conflictos. Es por eso que decidió crear un himno navideño y cambiar su recuerdo de las festividades.

