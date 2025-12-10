Quiénes recibirán dos pagos directos del Seguro Social en diciembre

Este diciembre traerá un alivio financiero inesperado para millones de beneficiarios del Seguro Social, ya que una coincidencia en el calendario permitirá que algunos reciban dos pagos en el mismo mes.

Se trata de un ajuste rutinario, pero que este año llega acompañado de un incremento por costo de vida que entrará en vigor antes de lo habitual para un grupo específico.

A lo largo de 2025, cerca de 74 millones de estadounidenses dependerán de los distintos programas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Entre ellos se incluye el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), un beneficio destinado a personas con ingresos y recursos limitados que sean mayores de 65 años, ciegas o tengan una discapacidad.

Actualmente, alrededor de 7.4 millones de ciudadanos reciben este apoyo, según cifras oficiales.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

En 2025, quienes califican para SSI pueden recibir hasta $967 mensuales si son individuos, y $1,450 si son parejas.

El promedio nacional ronda los $718 al mes, aunque los montos varían según las circunstancias personales.

Para ser elegibles, los ingresos laborales no deben superar los $2,019 al mes, y también pueden recibirlo niños con discapacidades.

¿Por qué habrá dos pagos en diciembre?

Generalmente, SSI paga el primer día de cada mes, evitando envíos durante fines de semana o feriados federales.

Sin embargo, en diciembre de 2025 se presenta una excepción.

-Pago regular: lunes 1 de diciembre

-Pago adelantado del mes de enero: miércoles 31 de diciembre, debido a que el 1 de enero de 2026 es feriado por Año Nuevo.

Esto significa que los beneficiarios de SSI recibirán dos depósitos dentro de diciembre. Aunque el pago del 31 corresponde técnicamente al mes siguiente, se acredita antes para evitar retrasos.

¿Qué tiene de especial el pago adelantado?

El depósito del 31 de diciembre llega con el aumento anual por ajuste de costo de vida (COLA), ya que se considera parte del ingreso de enero de 2026.

La SSA confirmó que el COLA para 2026 será de 2.8%, un ajuste diseñado para compensar la inflación. Con este incremento:

-El pago promedio de $718 pasará a aproximadamente $738.

-El monto máximo individual subirá de $967 a $994, acercándose a la marca de los cuatro dígitos.

¿Y qué ocurre con los demás beneficiarios del Seguro Social?

Quienes reciben pagos de jubilación o por discapacidad bajo otros programas del Seguro Social no obtendrán su aumento por COLA hasta enero de 2026.

Las fechas de pago para ellos serán:

-14 de enero: nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año

-21 de enero: nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año

-28 de enero: nacidos el día 21 o después de cualquier mes del año

Los beneficiarios de SSI, después de su pago del 31 de diciembre, no volverán a recibir dinero hasta el 30 de enero, ya que 1 de febrero cae en domingo.

