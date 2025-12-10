Remontada del Manchester City hunde al Real Madrid en el Bernabéu

El Manchester City de Pep Guardiola volvió al Santiago Bernabéu para profundizar la crisis del Real Madrid con una remontada que evidenció la falta de pegada del equipo de Xabi Alonso con un 1-2 de terror para el equipo blanco.

En el descanso, la sensación de incredulidad dominaba el vestuario madridista. El equipo había ofrecido la actitud que tanto se le reclamaba y compitió con agresividad frente a un City que llegaba lanzado a su reencuentro con el Bernabéu. Las siete bajas —incluidas seis defensivas— y la suplencia de un Mbappé físicamente limitado condicionaban a Xabi Alonso, aunque su plan inicial parecía imponerse.

El encuentro pudo cambiar a los dos minutos cuando el árbitro pitó penalti sobre Vinícius Jr., derribado por Nunes tras un robo de Gonzalo. El VAR corrigió la acción y marcó la falta fuera del área. Valverde estuvo cerca del gol en el cobro, pero su disparo fue desviado por un defensor.

El Madrid apostó por una fórmula clara: robo, verticalidad y velocidad. En una transición perfecta, Rodrygo asistió a Vinícius, quien desperdició una ocasión que un goleador nunca falla. Pero el premio llegó poco después. Rodrygo atacó el espacio, recibió de Bellingham y cruzó de derecha para romper su sequía de 32 partidos sin marcar. No anotaba desde el 4 de marzo y celebró abrazando a Xabi Alonso, consciente del valor emocional del gol.

Sin embargo, el City encontró el empate explotando uno de los puntos débiles del Madrid: el balón parado. Gvardiol ganó en el salto a Bellingham y Courtois no pudo blocar su cabezazo. El balón suelto terminó en los pies de O’Reilly, que empujó sin oposición. Y en apenas unos minutos, el VAR intervino otra vez para señalar un agarrón de Rüdiger sobre Haaland. El noruego ejecutó desde el punto penal y puso el 2-1.

El Real Madrid ya no tuvo la energía del primer tiempo. El City creció con la posesión y los de Xabi Alonso empezaron a acusar la ausencia de Mbappé, que ni siquiera calentó. Courtois mantuvo en vida al equipo con varias salvadas providenciales.

Con el desgaste acumulado, el City jugó a placer en todo el segundo tiempo. Bernardo Silva marcó el ritmo, Doku desbordó sin freno y la movilidad de Cherki y Foden generó constantes amenazas.

El Madrid buscó el empate con orgullo, pero le faltó precisión. Vinícius falló dos remates claros y el travesaño frustró un cabezazo de Endrick. El City resistió hasta el final y evitó el guion habitual de las grandes noches europeas del Bernabéu.

El resultado deja al Real Madrid con apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos y dos derrotas consecutivas en casa, una situación que coloca a Xabi Alonso en su momento más delicado desde que asumió el cargo.

