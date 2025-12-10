Rodner Figueroa, lejos de la TV, lanza nueva sección de su pódcast para transformar vidas

Rodner Figueroa no está en televisión desde su salida de Telemundo en noviembre de 2022. Sin embargo, no se alejó de su público, y es que tiene un pódcast que pueden disfrutar a través de su canal de YouTube. Sobre el éxito que ha tenido desde el momento de su estreno, se siente muy agradecido por la receptividad y aprovechó para anunciar una nueva etapa en este mismo espacio con la intención de poder ayudar a otros.

“Comencé de cero y en poco menos de tres años, soy el número uno. Sí, y lo digo con humildad y agradecimiento. Cara a cara con Rodner se ha convertido en el pódcast número uno de habla hispana en su formato en los Estados Unidos, con más de 70 millones de visualizaciones y más de medio millón de suscriptores. Estoy súper contento”, comenzó diciendo a través de Instagram.

El venezolano, en diversas oportunidades, ha comentado cómo fue su experiencia trabajando en cadenas como Telemundo y Univision, así como también ha revelado que no extraña volver a la pantalla chica. Y es que a través de su espacio disfruta a sus invitados, y el nuevo paso que dio será para tener a expertos para ayudar a las personas a seguir adelante.

“He decidido, a partir de hoy, comenzar una nueva etapa. En ella voy a invitar a expertos que nos den herramientas y consejos útiles para que seamos más felices… Mi pódcast va a inspirarte para que no te rindas, para que luches por tus sueños, alcances la felicidad, no tires la toalla y vayas por esa mejor versión de ti”, explicó.

Ya pueden disfrutar de esta nueva sección, debido a que será todos los martes, y el tema que abordaron fue con un especialista para dar consejos sobre cómo los seres humanos pueden encontrar la manera de ser más felices. Por ello, el conductor espera poder ayudar a quienes disfrutan de su contenido.

“Hoy estreno con la psicóloga Belkis Carrillo @psicoespacio para enseñarnos a cómo cambiar nuestros malos hábitos y transformarnos en esas personas felices y contentas que queremos ser. A partir de hoy, cada martes tenemos una cita en mi canal de YouTube y en todas las plataformas donde escuches tus pódcast. Gracias por el apoyo y espero que te sea de gran utilidad en tu vida”, escribió en Instagram.

Sigue leyendo:

· Rodner Figueroa: ‘Me da muchísima pena que Fátima Bosch no esté disfrutando las mieles de su triunfo’

· Rodner Figueroa reacciona a la pasarela de Lina Luaces en la preliminar del Miss Universo

· Rodner Figueroa recuerda su experiencia en El Gordo y la Flaca y agradece el apoyo de Raúl de Molina y Lili Estefan