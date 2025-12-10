window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Rodner Figueroa, lejos de la TV, lanza nueva sección de su pódcast para transformar vidas

El comunicador se siente feliz por todo lo que ha logrado fuera de la televisión y dio un anuncio con el que espera inspirar a sus suscriptores

Rodner Figueroa.

Rodner Figueroa. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Por  Cindy Quevedo

Rodner Figueroa no está en televisión desde su salida de Telemundo en noviembre de 2022. Sin embargo, no se alejó de su público, y es que tiene un pódcast que pueden disfrutar a través de su canal de YouTube. Sobre el éxito que ha tenido desde el momento de su estreno, se siente muy agradecido por la receptividad y aprovechó para anunciar una nueva etapa en este mismo espacio con la intención de poder ayudar a otros.

Comencé de cero y en poco menos de tres años, soy el número uno. Sí, y lo digo con humildad y agradecimiento. Cara a cara con Rodner se ha convertido en el pódcast número uno de habla hispana en su formato en los Estados Unidos, con más de 70 millones de visualizaciones y más de medio millón de suscriptores. Estoy súper contento”, comenzó diciendo a través de Instagram.

El venezolano, en diversas oportunidades, ha comentado cómo fue su experiencia trabajando en cadenas como Telemundo y Univision, así como también ha revelado que no extraña volver a la pantalla chica. Y es que a través de su espacio disfruta a sus invitados, y el nuevo paso que dio será para tener a expertos para ayudar a las personas a seguir adelante.

“He decidido, a partir de hoy, comenzar una nueva etapa. En ella voy a invitar a expertos que nos den herramientas y consejos útiles para que seamos más felices… Mi pódcast va a inspirarte para que no te rindas, para que luches por tus sueños, alcances la felicidad, no tires la toalla y vayas por esa mejor versión de ti”, explicó.

Ya pueden disfrutar de esta nueva sección, debido a que será todos los martes, y el tema que abordaron fue con un especialista para dar consejos sobre cómo los seres humanos pueden encontrar la manera de ser más felices. Por ello, el conductor espera poder ayudar a quienes disfrutan de su contenido.

Hoy estreno con la psicóloga Belkis Carrillo @psicoespacio para enseñarnos a cómo cambiar nuestros malos hábitos y transformarnos en esas personas felices y contentas que queremos ser. A partir de hoy, cada martes tenemos una cita en mi canal de YouTube y en todas las plataformas donde escuches tus pódcast. Gracias por el apoyo y espero que te sea de gran utilidad en tu vida”, escribió en Instagram.

