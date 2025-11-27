Rodner Figueroa: ‘Me da muchísima pena que Fátima Bosch no esté disfrutando las mieles de su triunfo’

Rodner Figueroa, presentador venezolano de televisión, habló del escándalo que se ha registrado luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Ante las denuncias de falta de transparencia en el resultado, el fashionista dijo que hay varias cosas que no estuvieron bien, pero que la reina de belleza sí tiene los méritos suficientes como para haber ganado el certamen.

“Yo lo he dicho muchísimo, Fátima Bosch tiene un ángel especial, hay algo en su mirada que te cautiva. Hay como una especie de nobleza, de inocencia, algo pueril, casi, casi, de genuina candidez. Yo sé que esa magia conecta porque todos los seres humanos, quieras o no, si tienes un don especial, llámese carisma, tu conectas con la gente y traspasas y cuando tú traspasas, conectas con la gente”, destacó.

Luego, lamentó: “Me da muchísima pena que esa niña no pueda estar disfrutando las mieles de su triunfo porque está ensombrecido su triunfo, por lo que la mayoría de la gente opina que es un fraude”.

Rodner Figueroa dijo que no respalda la denuncia de Omar Harfouch, pianista libanés, quien renunció a ser jurado del Miss Universo y pidió hace poco que la mexicana renuncie a su corona.

“Yo creo que lo hecho, hecho está, perjudicial y pernicioso para Raúl Rocha son las supuestas grabaciones que tiene Omar Harfouch, quien alega que estuvo en reuniones previas y el empresario le decía que México tenía que ganar”, comentó.

El venezolano dijo que si se confirman todas las denuncias, lo que queda manchado para siempre es el reinado del Miss Universo. “¿Entonces dónde queda la transparencia, la equidad, la justicia?”, preguntó.

Hizo énfasis en la gran cantidad de sueños que se verán afectados por esta polémica, debido a que la imagen del concurso no sería la misma si se confirman los rumores que circulan.

