Trabajador cayó fatalmente 4 pisos en obra en Queens, Nueva York

Un trabajador de 42 años falleció al caer al vacío desde el 4to piso en un condominio en construcción en Queens (NYC).

El obrero se cayó 37-28 Crescent St., cerca de la avenida 37, en Dutch Kills, alrededor de las 6 p. m. del lunes, informaron ayer la Policía de Nueva York y portavoces del Departamento de Edificios (DOB).

El trabajador se había aventurado más allá de la red de seguridad naranja hacia el encofrado de un balcón inacabado cuando la estructura cedió bajo sus pies y se desplomó desde 30 pies (9 metros), según el DOB.

Los médicos trasladaron a la víctima inconsciente al New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell, donde falleció. El médico forense de la ciudad tiene pendiente oficializar la causa de la muerte del trabajador. Su identidad se ha mantenido en reserva hasta que se notifique a su familia, acotó Daily News.

Una investigación preliminar del DOB determinó que el encofrado que se derrumbó no estaba adecuadamente apuntalado y se emitió una orden de suspensión total de las obras en el edificio. Los promotores iniciaron la construcción del condominio de uso mixto de seis plantas en junio, y según los permisos de construcción se prevé que incluya 39 unidades residenciales.

En octubre un carpintero que trabajaba en el túnel del río Hudson (Hudson Yards Gateway Project) falleció tras una caída de 50 pies (15 metros) en Manhattan (NYC). También ese mes Ander Bustamante (25) murió dramáticamente al caer desde una altura de siete pisos mientras limpiaba ventanas en la Escuela de Enfermería de Columbia University en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC).

En otro caso similar, el año pasado un trabajador de la construcción de 45 años pereció al caer 18 pisos en un accidente laboral en Harlem, Manhattan (NYC). Igualmente en 2024 un obrero murió tras el derrumbe de un techo en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2024 un trabajador hispano murió al colapsar una construcción ilegal en Brooklyn (NYC). En noviembre de 2023, en otro dramático accidente laboral en NYC, un trabajador hispano de limpieza de 46 años murió después de quedar atrapado dentro de un camión de cemento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2023 el ex jefe de un joven trabajador que murió aplastado por una cabina que se precipitó fue acusado por el caso, dos años después, también en El Bronx. En abril de ese año se anunció que tres contratistas enfrentarían cargos adicionales por la muerte de Segundo Huertas (48), trabajador ecuatoriano víctima de un accidente laboral en El Bronx en el verano de 2019.