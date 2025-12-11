Aleska Génesis cuenta qué fue lo que pasó con Clovis Nienow: ‘Está dolido todavía’

La modelo venezolana Aleska Génesis le contó a Rodner Figueroa, en su podcast Cara a Cara, qué pasó entre ella y Clovis Nienow para que terminaran la relación que tenían.

En una segunda parte de la entrevista que le hicieron a la exparticipante de La Casa de los Famosos recordó qué detonó la ruptura con el actor.

“En el primer reality, este chico, Clovis, cuando nosotros nos hicimos novios fue afuera”, recordó acerca de cómo no quiso darle una oportunidad hasta que salieran, pues ella también estaba confundida con si le gustaba Christian Estrada.

Al terminar esta experiencia, dijo que se refugió en Clovis y que al comienzo todo fue muy bonito, pero con el tiempo notó que no era el hombre que pensaba. La creadora de contenido explicó que sentía que tenía al lado a un hermano y no a una pareja. “Esa química sexual, por así decirlo”, afirmó.

Al llegar el artista a Miami, ella le abrió las puertas de su casa y le presentó a su familia.

Aleska Génesis comentó que el conductor de Hoy Día se resistía a anunciarle al público el fin de la relación, pues tenía miedo al qué dirán. “Me parecía muy egoísta de su parte y hoy por hoy sé que está dolido todavía por eso porque no funcionó”, destacó.

La influencer explicó que ha recibido muchas críticas porque hay quienes dicen que es interesada, pero en realidad asegura que ha hecho todo con honestidad hacia los hombres con los que ha estado sentimentalmente.

La vida amorosa de la venezolana ha sido bastante mediática, ya que ha salido con personalidades como Nicky Jam, Clovis y Luca Onestini. Con estos dos últimos hombres ha tenido separaciones escandalosas por las revelaciones y mensajes que se han dado.

