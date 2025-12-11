Arrestan a entrenador de la Universidad de Michigan tras despido por supuesta relación adúltera dentro del equipo

La vida del entrenador Sherrone Moore dio un vuelco inesperado. El pasado miércoles fue despedido como entrenador de la Universidad de Michigan por una relación extramarital con un miembro del staff. Horas después, fue detenido por las autoridades.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Moore fue detenido por la Policía en Saline, Michigan, y fichado en la cárcel del condado de Washtenaw. ¿La razón? Sospecha de agresión.

Según con un comunicado policial, agentes acudieron a la zona de Ann Arbor Saline Road tras recibir un reporte de “una amenaza activa para la comunidad”.

No obstante, se desconocen los detalles sobre el arresto al ahora exentrenador. En redes sociales se ha especulado sobre un par de escenarios que todavía no han sido verificados ni confirmados.

El primero presume que Moore habría amenazado con un cuchillo a la empleada con la que mantenía la relación que derivó en su despido. El segundo, sugiere que la mujer estaría embarazada y que el entrenador intentó presionarla para interrumpir el embarazo.

Despido de Sherrone Moore

Horas antes de su detención, Moore fue despedido por la Universidad de Michigan tras dos años en funciones. Esto se dio luego de un proceso de investigación interna que determinó “evidencia creíble” de una relación extramarital del coach con una integrante de su staff.

Así lo reveló un comunicado de la institución, donde también argumentaron que existe una política de tolerancia cero ante este tipo de situaciones

“Sherrone Moore ha sido despedido, con causa justificada, con efecto inmediato (…) tras una investigación por parte de la Universidad se encontraron pruebas de que el entrenador Moore mantuvo una relación inapropiada con un miembro del personal”, informaron.

“La conducta constituye una clara violación de la política de la Universidad, y la UM mantiene tolerancia cero ante tal comportamiento”, concluyeron.

Moore tiene 39 años, está casado y tiene tres hijas con su esposa que responde al nombre de Kelli. Llegó al puesto en 2023 tras haber sido coach asistente desde el 2018.



