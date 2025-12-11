Coney Island Boardwalk será reconstruido con un plan de $1,000 millones: así avanzará el proyecto histórico

El icónico Coney Island Boardwalk, una de las pasarelas marítimas más famosas de Estados Unidos y un punto clave del turismo en Brooklyn, será completamente reconstruido gracias a un ambicioso plan de $1,000 millones de dólares, anunciado por la Ciudad de Nueva York. El proyecto, que transformará sus 2.4 millas (1.6 km) de longitud, busca modernizar la estructura centenaria sin perder su valor histórico ni interrumpir el acceso de residentes y visitantes.

De acuerdo a Pix11, el financiamiento proviene del Plan de Compromisos de Capital de $93,000 millones, presentado por el alcalde Eric Adams, lo que garantiza que la renovación del paseo cuente por primera vez con un respaldo económico sólido. Las autoridades han calificado la iniciativa como una oportunidad única para corregir décadas de deterioro, mejorar la seguridad y preservar el legado del paseo costero.

Un ícono que muestra los daños del tiempo

Con más de 100 años de historia, el boardwalk presenta roturas evidentes, tablas desgastadas y tramos irregulares que dificultan la movilidad. La mezcla de madera, concreto y plástico reciclado que se ha utilizado durante décadas ya no soporta el intenso flujo de personas.

“Es una buena idea reconstruirlo. Lo usamos todo el tiempo”, dijo Mila, una residente del área que celebró que la ciudad finalmente actúe, en entrevista para News 12. Aseguró que el deterioro ha provocado accidentes: “Mi vecina se cayó hace unos meses”.

Los daños no se limitan al piso. De acuerdo con funcionarios de NYC Parks, hay soportes corroídos, maleza entre las tablas, y estructuras anexas debilitadas, incluyendo baños públicos, estaciones de salvavidas y edificios de servicio.

La renovación de este emblemático sitio turístico incluye varias modificaciones a lo largo y ancho del corredor peatonal. (Foto:John Minchillo/AP)

¿Qué transformará el proyecto?

El plan de reconstrucción contempla una renovación completa desde Brighton 15th Street hasta West 37th Street, incluyendo:

* Pilotes estructurales nuevos

* Accesos modernizados a la playa

* Baños públicos actualizados

* Estaciones de salvavidas renovadas

* Remodelación del garaje y edificios administrativos

“No está en buen estado. Tiene 100 años”, explicó Grace Teng, del Departamento de Parques, durante una reunión comunitaria. “Esta es nuestra oportunidad para evaluar todo el tramo y hacer un rediseño integral”.

Aunque el anuncio ha sido recibido con entusiasmo, el proceso será largo. El comisionado de Parques en Brooklyn, Martin Maher, resaltó que la fase de ingeniería no comenzará hasta dentro de unos años, debido a la complejidad del proyecto.

Acceso garantizado durante las obras

Una de las principales preocupaciones de los residentes es qué ocurrirá con el acceso al paseo y la playa durante la construcción.

“¿Qué harán para reemplazar todo eso? ¿Dónde caminará la gente? Si lo hacen por secciones, sería ideal”, opinó Orlando García, vecino de la zona.

Maher aseguró que no se cerrará todo el boardwalk al mismo tiempo.

“No tenemos un cronograma exacto todavía. Lo que sí es seguro es que habrá un esquema de trabajo por fases. No vamos a bloquear las 2.4 millas (1.6 km); debemos permitir que la gente siga usando la playa”, expresó.

Este enfoque por tramos permitirá que los trabajos avancen sin frenar la actividad turística, los negocios locales ni el tránsito peatonal, especialmente durante el verano.

Un proceso aun sin diseño final

Aunque ya se anunció el presupuesto, todavía no se han determinado el diseño ni los materiales que se usarán para reemplazar la superficie actual. La ciudad continuará evaluando opciones que combinen resistencia, mantenimiento sostenible y estética acorde al entorno histórico.

Tampoco se ha decidido si se mantendrán secciones de madera tradicional, un material emblemático pero costoso y vulnerable, o si se optará por alternativas sintéticas o mixtas. La discusión será parte del proceso de análisis que NYC Parks presentará al público en los próximos meses.

La reconstrucción se realizará en coordinación con la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), que dará apoyo técnico y logístico en cada etapa.

Una oportunidad para revitalizar Coney Island

Para muchos residentes, la renovación es una señal de esperanza tras años de quejas por falta de mantenimiento e inversiones postergadas. El concejal Justin Brannan, quien representa el distrito, afirmó que la iniciativa marca un punto de inflexión.

“La era de promesas rotas ha terminado”, sostuvo en un comunicado. “Aún falta mucho por hacer y la comunidad debe ser parte del proceso, pero por fin contamos con el financiamiento total. Este es el proyecto transformador que Coney Island merece”.

El Departamento de Parques presentará un informe preliminar a finales de esta semana, lo que dará inicio formal a la primera fase del proceso para renovar una de las pasarelas más queridas de Nueva York.

