Duro golpe a banda que robó tiendas Home Depot por más de $2.2 millones de dólares

Las autoridades asestaron un duro golpe contra una banda dedicada al robo de comercios minoristas en Queens, dejando como resultado 12 personas arrestadas y una prófuga, a quienes señalan de haber cometido hurtos en tiendas Home Depot por más de $2.2 millones de dólares. Los acusados ​​enfrentan cargos de hurto mayor, conspiración y posesión criminal de bienes robados, incluyendo los contemplados en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2025, que fortaleció las leyes contra el hurto.

El anuncio fue hecho este jueves por la Fiscal del condado de Queens Melinda Katz y la gobernadora, Kathy Hochul, quienes destacaron que las detenciones se realizaron gracias a labores de seguimiento en medio de una operación criminal interestatal con base en Queens desmantelada por la Oficina de la Fiscal de Distrito y miembros del Grupo de Trabajo contra el Robo Organizado en Tiendas de la Policía Estatal. Los arrestados enfrentan más de 780 cargos por hurto mayor, conspiración y posesión criminal de bienes robados.

“Desde que asumí el cargo, mi máxima prioridad ha sido reducir la delincuencia y mantener seguros a los neoyorquinos. Y tras un aumento en el robo en tiendas después de la pandemia, destiné nuevos fondos para establecer un grupo de trabajo dedicado al robo organizado en tiendas y promoví leyes más estrictas para responsabilizar a quienes cometen estos delitos”, dijo la gobernadora Hochul.

“Con un mejor apoyo para los fiscales de distrito, los departamentos de policía locales y la Policía Estatal, estamos deteniendo las redes de robo organizado en tiendas y garantizando un entorno comercial más seguro para los dueños de negocios, el personal y los compradores en todo Nueva York”, agregó la mandataria, destacando que nuevas leyes contra el robo organizado en tiendas, impulsadas por su oficina han contribuido a ponerle freno a los delincuentes.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, explicó que la banda operaba desde Queens con acciones que alcanzaron nueves estados del país con un total de 319 incidentes de robo en 128 tiendas Home Depot.

La Fiscal de Queens, Melinda Katz y la gobernadora Hochul anunciaron el arresto de 13 personas acusadas de robos minoristas en Home Depot por más de $2.2 millones. Foto Fiscalía de Queens. Crédito: Fiscalía de Queens | Cortesía

“Los acusados ​​se tomaban descansos para almorzar y cenar, a veces robando en la misma tienda Home Depot hasta cuatro veces en un solo día. Los artículos robados se revendían a consumidores a través de una tienda en Brooklyn o en Facebook Marketplace”, dijo la Fiscal.

Katz agregó que las nuevas leyes brindan a las fiscalías herramientas útiles para investigar de manera más eficiente y acusar con mayor eficacia las operaciones de robo minorista organizado y receptación de mercancía robada. “Trabajando con nuestros socios de la Policía Estatal de Nueva York, pusimos fin a esta descarada operación”, dijo.

Elevar la agresión a un trabajador minorista de delito menor a delito grave, sujeta a penas penales más severas, permitir que los fiscales combinen el valor de los bienes robados al presentar cargos por hurto, y permitir que los bienes minoristas de diferentes tiendas se agreguen para alcanzar un umbral de hurto mayor cuando se roban bajo el mismo plan delictivo, han sido medidas de la actual Gobernación en la lucha contra los lardons de tiendas.

Asimismo, tipificar como delito la promoción de la venta de bienes robados para perseguir a los vendedores de terceros y destinar $5 millones de dólares para financiar créditos fiscales que ayuden a las pequeñas empresas a invertir en medidas de seguridad adicionales y aliviar la carga financiera que estas conllevan, han sido medidas de la actual Gobernación en la lucha contra los ladrones de tiendas.

“La investigación de la Fiscalía de Distrito comenzó en junio de 2024, cuando miembros de la Oficina de Detectives de la Fiscalía observaron aires acondicionados robados de Home Depot mientras realizaban vigilancia en un caso diferente”, dijo la Fiscalía de Queens. “La Oficina de Estrategias e Inteligencia Criminal de la Fiscalía elaboró ​​el caso internamente y trabajó en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo contra el Robo Minorista Organizado de la Policía Estatal de Nueva York, parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de la agencia”.

El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James, aprovechó para advertir a aquellos sujetos que pretendan lucrarse a través del robo de mercancías que se enfrentan a consecuencias serias.

“Este caso envía un mensaje contundente a los posibles delincuentes: si participan en robos minoristas, los encontraremos y los haremos responsables con todo el peso de la ley. El robo minorista tiene víctimas reales: amenaza la seguridad de los compradores y los trabajadores del comercio minorista, genera enormes pérdidas para las empresas y aumenta los precios para el resto de nosotros”, dijo el oficial.

El senador estatal John Liu destacó que gracias a esos cambios en las leyes hay más maneras para que “los amigos de lo ajeno” paguen por sus culpas, y advirtió que el peso de la ley le caerá a cualquiera que intente violar la ley y robar a los comercios.

“Esta descarada red de robo minorista y el aumento de los hurtos en tiendas tras la pandemia demuestran exactamente por qué fortalecimos las leyes contra el robo minorista en el presupuesto estatal”, dijo el líder legislativo.

“El robo minorista ha afectado a nuestros negocios locales durante demasiado tiempo, con ladrones que roban desde toallas de papel hasta aires acondicionados”, mencionó. “Los días de tomar lo que uno quiere y simplemente salir por la puerta principal sin temor a las consecuencias han terminado, y que Nueva York está comprometida a proteger nuestros negocios locales y restaurar la seguridad en nuestras comunidades”.

La presidenta y directora ejecutiva del Consejo de Minoristas del Estado de Nueva York, Melissa O’Connor, agradeció el apoyo de las autoridades en la lucha contra los delincuentes y advirtió que no solo se trata de un asunto de dinero sino de riesgo para quienes trabajan en tiendas.

“Esta actividad delictiva va mucho más allá de las evidentes pérdidas financieras para los minoristas; es un problema grave que compromete la seguridad de los empleados y clientes de las tiendas”, mencionó la líder comercial. “Continuaremos trabajando con el poder ejecutivo, los legisladores, los fiscales y las agencias de seguridad para lograr nuestro objetivo común de tener comunidades más seguras”.

