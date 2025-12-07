“Ahogamiento accidental”: revelan causa de muerte Elden Campbell, campeón de la NBA

Días después de conocerse la muerte del campeón de la NBA Elden Campbell a los 57 años, se reveló la causa del fallecimiento. El exjugador de Los Angeles Lakers perdió la vida a causa de un “ahogamiento accidental” en una playa de Pompano Beach, Florida, mientras disfrutaba de una jornada de pesca.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, las autoridades en Florida informaron que recibieron un reporte sobre un hombre adulto inconsciente en la playa alrededor de las ocho de la noche el pasado 1 de diciembre.

Tras acudir al lugar, encontraron a Campbell junto a una moto acuática en la arena. Posteriormente fue declarado muerto. Funcionarios informaron al medio que el exjugador falleció por “ahogamiento accidental”.

La familia señaló que salir a pescar era una actividad habitual para Campbell y que no presentaba problemas de salud. Actualmente, se siguen investigando el hecho.

Elden Campbell jugó 15 temporadas en la NBA, fue figura de los Lakers en los 90 y campeón con los Detroit Pistons en 2004. También dejó huella en la Universidad de Clemson, donde aún es su máximo anotador histórico.

El pívot llevó a Clemson a su único título de temporada regular de la ACC en 1990. Consigue anotar 1,880 puntos y fue segundo en bloqueos (334) y octavo en rebotes (836).

Los Lakers lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de 1990, y compartió cancha con íconos como Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Campbell llegó a promediar casi 15 puntos por partido en la temporada 1996-97.

Conocido como “Easy E” por su carácter tranquilo. Fue el máximo anotador del equipo en varias campañas entre 1990 y 1999, año en el que fue traspasado a Charlotte. Ahí regaló las mejores estadísticas individuales.

En 2003 se iría Detroit Pistons y en 2004 saldría campeón de la NBA derrotando nada más y nada menos que a Los Angeles Lakers.

Fue pieza de rotación clave en el equipo de Larry Brown, que venció a la poderosa dupla Shaq–Kobe. Antes de retirarse en 2005, pasó por Seattle SuperSonics y New Jersey Nets.



Sigue leyendo:

· Muere a los 57 años Elden Campbell, exjugador de los Lakers y campeón de la NBA

· NBA llora la muerte de la exestrella Rodney Rogers

· Murió Michael Ray Richardson, leyenda de New York Knicks