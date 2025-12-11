Incautación de petrolero forma parte de la operación contra el régimen de Maduro, dice Noem

La incautación del buque petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela forma parte de la operación de la administración de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, según afirmó este jueves la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Durante una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Noem sostuvo que la operación fue “exitosa” y dirigida por el presidente.

Señaló que el objetivo es confrontar a “un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses”, en referencia a las acusaciones que Washington mantiene contra el régimen chavista.

La intervención de Noem se produjo un día después de que Donald Trump anunciara la interceptación y confiscación del buque. El mandatario describió la embarcación como “un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado” y luego añadió que rentendría el petróleo confiscado, algo que el régimen de Maduro calificó como “asalto”.

El buque incautado, identificado como Skipper, navegaba con una falsa bandera y fue detenido por orden de un juez estadounidense.

De acuerdo con la información divulgada, la embarcación había estado relacionada con el contrabando de petróleo iraní sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Ayer la fiscal general Pam Bondi aseveró que la embarcación llevaba “varios años” bajo sanciones de Washington por su participación en “una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Bondi también compartió un video del momento de la incautación, en el que se aprecia a un helicóptero del ejército estadounidense sobre el buque, mientras militares armados toman la embarcación.

Ofensiva contra Maduro

La ofensiva estadounidense se enmarca en una campaña más amplia que acusa al régimen de Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico vinculada al llamado Cartel de los Soles.

Como parte del operativo “Lanza del Sur”, el Comando Sur ha hundido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, operaciones que han dejado más de 80 tripulantes muertos, descritos por Washington como “narcoterroristas”.

Asimismo, el presidente Trump ha advertido que los ataques podrían extenderse “pronto” al interior de Venezuela por tierra.

Con información de EFE.

