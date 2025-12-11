María Corina Machado confirmó que recibió apoyo de EE.UU. para salir de Venezuela

La líder venezolana María Corina Machado confirmó este jueves que recibió el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para poder salir de Venezuela y aterrizar en Oslo, Noruega, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, la opositora al régimen de Nicolás Maduro fue tajante al ser consultada por los detalles sobre el apoyo de su salida.

“Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí”, precisó la líder venezolana.

Detalles conocidos del viaje clandestino de Machado

Ante las grandes expectativas sobre su presencia, Machado llegó a Oslo durante la madrugada, para poner fin a más de un año de permanecer en la clandestinidad dentro de Venezuela.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre su ruta de escape, durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que su presencia en Oslo fuera posible.

Una información del diario Wall Street Journal reportó que el plan de huida se gestó durante dos meses con la asistencia de una red venezolana dedicada a ayudar a personas a escapar del país. El medio detalló que Machado se disfrazó, logró pasar diez controles militares sin ser detectada y salió en una lancha de madera desde un pueblo costero.

La BBC indicó que el secreto de su viaje fue tal que “ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio”.

Promesa de regresar a Venezuela

La política venezolana afirmó que su deber era recoger el premio para llevarlo de vuelta a su país, y prometió un pronto regreso.

“Mi deber era venir para recoger este premio, para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también”, apuntó Machado en una rueda de prensa en el Instituto Nobel Noruego.

Su vuelta “será lo antes posible”, aunque aún no hay una fecha o detalles logísticos definidos. Por ahora, Machado utilizará el tiempo en el extranjero para pasar “algunas horas” con amigos y familiares, realizar “visitas a médicos”, y llevar a cabo “algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver”.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Barco petrolero incautado por EE.UU. pudo haber intentado ocultar su paradero, según el NYT

– Video: Así el ejército de EE.UU. incautó buque petrolero frente a Venezuela

– Trump confirma incautación de petrolero frente a las costas de Venezuela