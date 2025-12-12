Adamari López llora al hablar de María Corina Machado: ‘La admiro’

Adamari López, presentadora de televisión, lloró al hablar de la opositora venezolana María Corina Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por liderar una causa que tiene como fin lograr un cambio en Venezuela.

En el programa Desiguales, la boricua reconoció la lucha que ha encabezado la exdiputada, conocida por confrontar férreamente al régimen de Nicolás Maduro.

“Como madre y como mujer, el poder verla ahí, el sacrificio que tiene que hacer una mujer por defender a su pueblo, pero también deja a sus hijos a un lado de una manera segura para poder hacer esa lucha. Eso me parece conmovedor”, sostuvo la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida.

La artista, luego de esto, se conmovió y afirmó: “La admiro, yo no soy venezolana, pero de verdad me emociono porque lo que ha pasado el pueblo venezolano es muy duro, lo que ha pasado ella como mujer para tratar de defender a su pueblo y ponerlo en paz y en la libertad que tanto desean”.

Adamari López comentó que María Corina Machado es admirable porque puso a su país como prioridad y le ha tocado momentos difíciles por la persecución que ha vivido en el territorio venezolano.

En medio de su discurso, la puertorriqueña lloró con una frase que conmovió a sus compañeras y a la audiencia.

“Yo quería resaltar algo que tú dijiste en nuestra reunión (Migbelis Castellanos), a Venezuela la libertó Simón Bolívar y ahora esperamos que sea María Corina Machado”, comentó.

Su compañera Migbelis le respondió que la opositora está haciendo historia y que el pueblo venezolano la quiere mucho.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela tuvo que salir en barco de su país para evadir los controles de seguridad y comenzar así una larga travesía a Oslo, en donde la estaban esperando para otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025.

Sigue leyendo:

· Adamari López aclara malentendido tras el video viral con Ángela Aguilar

· Quique Usales rechaza la entrevista de Telemundo a Fátima Bosch: “Bastante aguantó”

· Dayanara Torres critica respuesta de Fátima Bosch sobre visas en el Miss Universo 2025