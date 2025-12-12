Adamari López rechaza el hate hacia Fátima Bosch: “Basta de hacerle mala cara”

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sigue acaparando los principales titulares del mundo del entretenimiento desde la pasada entrevista realizada en Telemundo, donde decidió retirarse y cortar todo compromiso con la empresa. Por ello, ahora Adamari López salió en su defensa, ya que los ataques a través de las redes sociales no se han detenido, convirtiéndose este en uno de los reinados más controversiales de la organización.

La boricua pidió que detengan las preguntas que no tienen que ver nada con ella. Recordemos que el presentador Carlos Adyan le consultó a Fátima sobre la presunta demanda que tendría Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, pero no es un tema que le competa tratar a ella. Por esta razón, López considera que solamente deberían consultarle por las cosas que tiene planteadas durante este año de gestión.

“Ya basta de hacerle mala cara, de seguir haciéndole preguntas, de seguir atormentándola con cosas que ella no tiene nada que ver. Háblenle de sus funciones como Miss Universo, pregúntenle qué es lo que ella va a hacer de ahora en adelante y dejen de fastidiarla tanto”, dijo en el programa de televisión Desiguales.

López aclaró que se debe tener en cuenta que, de todas las que participaron en el Miss Universo, solamente una de ellas iba a ganar. Por ello, cree conveniente que deben de dejar de lado los malos comentarios que tienen sobre ella. Desde el momento en que fue coronada, lo único que ha recibido son críticas y opiniones negativas, donde incluso le sugieren que debería entregar la corona.

“Yo creo que ya basta de estar alimentando este sinfín de odio contra esta niña que no tiene nada que ver. Ella concursó, ella se ganó la corona. Solamente una de todas las 120 mujeres que fueron allí se podía ganar la corona; fue ella la seleccionada y ha venido pasando trabajo desde que este hombre de Tailandia vino a querer humillarla frente a todas las demás”, dijo en el talk show.

La entrevista que le hicieron a Fátima en Telemundo ha causado, sin duda, la reacción de diversas personalidades del mundo del entretenimiento, dado que algunos no comparten que le hayan hecho preguntas que no corresponden a su reinado, mientras que otros aseguraron que desde el inicio del programa se le veía incómoda y comprenden que por esa razón no haya querido continuar con los compromisos que tenía pautados con el canal de televisión.

