Calles navideñas sin autos regresan a Midtown Manhattan este 14 de diciembre: horarios y cierres para conductores

Las fiestas decembrinas en Nueva York siempre vienen acompañadas de una enorme afluencia de visitantes, decoraciones espectaculares y un ambiente vibrante que transforma por completo a Midtown Manhattan. Este año no será la excepción.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) anunció el regreso de las Calles Abiertas Navideñas, un evento que convertirá a la Quinta Avenida en un gran corredor exclusivamente peatonal el domingo 14 de diciembre, ofreciendo a residentes y turistas una experiencia festiva sin autos en uno de los puntos más icónicos de la ciudad.

El NYC DOT confirmó que la Quinta Avenida estará abierta únicamente a los peatones desde la calle 48 hasta la 57, entre las 12:00 p.m. y las 6:00 p.m. (ET). El área, conocida por sus vitrinas navideñas, tiendas de lujo y su cercanía al árbol del Rockefeller Center, se transformará en un espacio libre de vehículos para facilitar la movilidad durante uno de los fines de semana más concurridos del mes.

Además, las calles transversales desde la calle 49 hasta la 56 estarán abiertas solo a peatones entre la Quinta y la Sexta Avenida durante el mismo horario. Ante estas restricciones, las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas y evitar la zona entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. (ET) del 14 de diciembre para reducir demoras y congestión vehicular.

Un corredor navideño pensado para peatones y comercios

“Midtown Manhattan es uno de los mejores lugares del mundo para celebrar la temporada navideña, y estamos llevando la alegría navideña sin autos a la Quinta Avenida”, declaró Ydanis Rodríguez, comisionado del NYC DOT. Rodríguez destacó que la iniciativa busca mejorar la seguridad y la experiencia de quienes visitan emblemáticos puntos turísticos como Rockefeller Plaza, Radio City Music Hall y Central Park, además de potenciar el flujo peatonal hacia los comercios de la zona, que dependen en gran medida del incremento de visitantes propio de diciembre.

Para Rodríguez, la peatonalización de esta área no solo es una medida logística, sino una celebración cultural que permite disfrutar de la ciudad desde una perspectiva más tranquila y segura. Al mismo tiempo, beneficia a los negocios locales, que reportan mayor actividad cuando los peatones cuentan con más espacio para moverse.

Una tradición que crece cada año

Edward Pincar Jr., presidente de la Asociación de la Quinta Avenida, subrayó que las Calles Abiertas Navideñas se han convertido en una tradición esperada tanto por neoyorquinos como por turistas. “El evento anual Holiday Open Streets en la Quinta Avenida es una tradición festiva que neoyorquinos y visitantes de todo el mundo esperan con ansias cada temporada”, expresó.

Según Pincar, los visitantes podrán disfrutar no solo de la emblemática decoración navideña, sino también de actuaciones musicales en vivo, escaparates temáticos, tiendas temporales inmersivas y actividades pensadas para familias y turistas. Para la asociación, el cierre a vehículos ofrece una experiencia más relajada y segura, permitiendo a los visitantes recorrer la zona de manera más cómoda y sin el habitual caos vehicular.

Cierres adicionales durante toda la temporada

Para atender el flujo masivo de peatones que suele concentrarse alrededor del Rockefeller Center durante las fiestas, el NYC DOT anunció que, más allá del evento del 14 de diciembre, habrá peatonalización extendida en 2 calles clave: West 49th Street y West 50th Street, entre la Quinta y la Sexta Avenida.

Estas vías permanecerán abiertas únicamente para peatones todos los días desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. (ET), desde ahora y hasta el 4 de enero de 2026. Esta medida facilita la circulación en torno al famoso árbol navideño y la pista de hielo, dos de los mayores atractivos de la temporada, donde se generan grandes concentraciones de visitantes.

NYC DOT: cuatro años de expansión peatonal

El anuncio de las Calles Abiertas Navideñas se enmarca en un esfuerzo mayor del NYC DOT por recuperar espacio público para los peatones. En los últimos 4 años, la agencia ha peatonalizado 1.5 millones de pies cuadrados de calles en los 5 distritos, un récord que refleja la transformación urbana que atraviesa la ciudad.

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración con organizaciones comunitarias, instituciones educativas y grupos empresariales que participan activamente en el diseño y operación del Programa Calles Abiertas, una iniciativa que busca facilitar actividades culturales, recreativas y comerciales en espacios tradicionalmente ocupados por vehículos.

Actualmente, ya está abierta la convocatoria para participar en el Programa Calles Abiertas 2026, que invita a más comunidades a proponer nuevos corredores peatonales o a solicitar apoyo para eventos locales similares.

Una experiencia navideña segura y sin autos

Con miles de visitantes previstos para este fin de semana, las autoridades enfatizan la importancia de respetar los cierres viales y utilizar transporte público siempre que sea posible. Las Calles Abiertas no solo mejoran la fluidez peatonal, sino que brindan a los asistentes la oportunidad de recorrer la ciudad sin las complicaciones típicas del tráfico.

Para más información sobre el programa o sobre la peatonalización de la Quinta Avenida, los interesados pueden consultar el portal oficial del NYC DOT.

Sigue leyendo:

* Cómo conseguir juguetes gratis para Navidad en Nueva York: lugares, fechas y horarios

* USPS abre “Operación Santa” 2025: así puedes adoptar cartas y ayudar a familias necesitadas en estas fiestas

* Carrusel navideño de 2 pisos llega a Greeley Square y promete convertirse en la nueva tradición de Midtown