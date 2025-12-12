Eugenio Derbez revela el estado de salud de Aislinn Derbez tras su reciente operación

Aislinn Derbez hace dos días publicó varias fotos en su cuenta de Instagram que generaron preocupación no solamente por los mensajes que colgó, sino también porque en una de las fotos salía en la cama de un hospital. Por ello, su padre, el mexicano Eugenio Derbez, en exclusiva para Despierta América, mencionó la razón por la cual su hija había terminado en un centro de salud.

El comediante explicó que su hija debía haber ingresado al quirófano hace tiempo; sin embargo, no fue hasta hace pocos días que lo logró. No quiso revelar la razón por la cual la actriz tuvo que ser operada, solo mencionó que las cosas salieron de manera positiva: “Tenía una cirugía pendiente que ya había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien. De hecho, acabo de hablar con ella, está de buen ánimo”, dijo.

Eugenio explicó que su hija en las últimas semanas no la estaba pasando nada bien, ya que le ha tocado atravesar fuertes momentos, entre ellos la pérdida física de su progenitora, así como algunos temas de salud de los cuales ya se está recuperando: “Por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien“.

El mexicano aprovechó para destacar que Aislinn es una persona muy afortunada, dado que sus parientes han estado presentes para cuidarla y apoyarla en un momento tan complejo como este. Destacó que para estas fiestas en el mes de diciembre la van a estar unidos: “Estamos muy cerca, estamos muy juntos. En Navidad seguro la vamos a pasar juntos, eso sí, sin falta“.

La hija de Eugenio escribió a través de una de sus historias que ha tenido que enfrentar complejas circunstancias, que hasta para ella ha sido difícil de asimilar, aunque destacó que la paz ha prevalecido y agradece a todos aquellos que se han tomado el tiempo de estar a su lado, no solamente demostrándole afecto, sino convirtiéndose en un apoyo fundamental.

“Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes, no lo puedo ni creer… un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos lo es todo”, contó.

