Karim Benzema manda mensaje a Didier Descchamps para el Mundial: “Si me llama, voy”

La relación entre Karim Benzema y la Selección de Francia, marcada por años de ausencia y un breve regreso, podría tener un nuevo capítulo en el horizonte.

A pesar de su edad, el delantero, que actualmente juega en Arabia Saudita, demostró su ambición por competir una vez más en la máxima cita del fútbol.

La posibilidad de ver al atacante en el Mundial 2026, junto a Kylian Mbappé, dependerá ahora exclusivamente de la decisión de Didier Deschamps, con quien ha mantenido una relación compleja en el pasado.

Benzema fue claro en su entrevista: la pelota está en el tejado del entrenador. Su declaración fue una muestra de su compromiso y deseo de contribuir con el equipo nacional si se le ofrece la oportunidad.

“Sé que la decisión final siempre es del entrenador, Didier Deschamps,” comentó Benzema a L’Équipe.

Kylian Mbappé y Karim Benzema comparten durante un encuentro por la UEFA Nations League ante Croacia. Crédito: Darko Bandic | AP

“Pero si él considera que puedo aportar algo al equipo y me hace el llamado para el Mundial 2026, por supuesto que iré. Jugar un Mundial siempre es lo más alto para cualquier futbolista.”

Las palabras de Benzema llegan en un momento en que el equipo francés está consolidando su convocatoria para la Copa del Mundo. La posible incorporación del delantero, que aporta experiencia, jerarquía y gol, generaría un debate intenso sobre el balance del equipo de cara al torneo.

