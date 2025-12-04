Nueva York lleva 10 días sin homicidios: sigue tendencia a la baja

La ciudad de Nueva York lleva más de una semana sin reportar homicidios, según las estadísticas de NYPD.

Los últimos dos homicidios conocidos en la ciudad sucedieron la madrugada del 24 de noviembre: el apuñalamiento de Lev Vayner, de 80 años, dentro de su apartamento en Washington Heights, por el cual fue detenido como sospechoso un hombre al que le había dado refugio; y Daevon Silva, acuchillado y golpeado con un bate de béisbol en una calle cerca de Times Square, y cuyos atacantes siguen prófugos.

La racha no considera los incidentes previos reclasificados como homicidios desde el 24 de noviembre, aunque se incluirían en los datos CompStat del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Por ejemplo, el caso del anciano Dean Conover Whetzel, quien murió semanas después de estar hospitalizado por una pelea en una calle del West Village en Manhattan (NYC) el 11 de octubre y que luego fue declarado homicidio.

En enero la ciudad pasó cinco días sin tiroteos, mortales o no, la racha más larga de este tipo en 30 años, recordó Daily News. Diecisiete personas en toda la ciudad sobrevivieron a disparos entre el 24 y el 30 de noviembre, incluyendo un tiroteo por bala perdida en Brooklyn que dejó a un jugador de baloncesto de 16 años paralizado de cintura para abajo.

La ciudad ha registrado un nivel récord a la baja de homicidios y tiroteos este año. En los últimos 11 meses se registraron 652 balaceras que dejaron 812 heridos. Esto se compara con los 843 que dejaron 1,025 personas muertas o heridas para esta misma fecha el año pasado, una disminución de más del 20%, según las estadísticas del NYPD.

El mes de noviembre que acaba de terminar fue uno de los más seguros de la ciudad, con sólo 16 homicidios, igualando el récord anterior de 2018. Además no hubo casos en Queens ni Staten Island el mes pasado. En noviembre de 2024 se registraron 30 homicidios en toda la ciudad.

“Durante los primeros 11 meses del año, la ciudad de Nueva York registró el menor número de tiroteos y víctimas registrados en la historia, y el noviembre más seguro en el Metro fuera del período de la pandemia”, declaró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

El martes, al visitar al alcalde Eric Adams en Gracie Mansion, su sucesor Zohran Mamdani declaró: “He valorado la labor que la comisionada (Jessica) Tisch ha realizado para reducir la delincuencia en los cinco distritos, y esa es una de las razones fundamentales por las que decidí mantenerla en su cargo”.

La noche de este lunes 1 de diciembre dos adolescentes hispanos de 18 años fueron arrestados como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York. La delincuencia en el sistema de transporte público de la ciudad cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convierte al mes pasado en el noviembre más seguro registrado en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se redujo considerablemente y el Metro dejó de funcionar las 24 horas.

The NYPD continues to deliver record low crime in NYC.



In the first 11 months of the year, we had the fewest shooting incidents and shooting victims in recorded history.



In November, murders were at the lowest level in recorded history, and down 46% compared to November 2024. — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) December 2, 2025