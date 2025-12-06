“Kevin Hart: Acting My Age”: El exitoso stand up de Netflix que le pisa los talones a “Stranger Things” 

Desde su estreno a finales de noviembre de 2025, el especial de comedia “Kevin Hart: Acting My Age” se ha convertido rápidamente en uno de los contenidos más populares de Netflix, “compitiendo” con la última temporada de la gran estrella de la plataforma “Stranger Things”.

Y es que con apenas unos días de su lanzamiento, el especial se encuentra en segundo sitio dentro del Top 10 de las series más vistas en todo el mundo y Estados Unidos, dejando en el camino, incluso, a temporadas anteriores de la serie de los hermanos Duffer, las cuales obtuvieron un gran impulso tras el estreno de la quinta temporada del popular show.

Qué es “Acting My Age” y por qué resuena

“Acting My Age” es el quinto especial de stand-up que Hart presenta para la plataforma. En esta entrega, explora lo que significa envejecer, desde el uso de pastillas para la intimidad hasta las inevitables molestias físicas, lesiones y reflexiones sobre su vida personal.

45 is different.



Kevin Hart: Acting My Age, a Netflix Comedy Event, premieres November 24. pic.twitter.com/6UOBEuZ6tt — Netflix (@netflix) November 14, 2025

El especial fue dirigido por Leslie Small y se caracteriza por un tono personal, irreverente y directo, muy alineado con el estilo que ha definido la carrera del comediante. Su gran éxito ha demostrado la afición del público por el cómico actor, quien se ha convertido en uno de los más queridos de la plataforma a través de sus diversos especiales.

Lo que funciona y lo que divide al público

Varios críticos y plataformas especializadas han destacado la mezcla de vulnerabilidad y humor que Hart entrega: historias cotidianas exageradas, autocrítica y una buena dosis de honestidad sobre los altibajos de la madurez.

Sin embargo, no todas las críticas han sido positivas. En plataformas como Rotten Tomatoes, el especial presenta una recepción mixta: algunos espectadores lo califican como “divertido y auténtico“, mientras otros opinan que no logra reinventar al comediante o que el humor se siente repetido.

Esa polarización revela que, aunque el show ha alcanzado un gran éxito en popularidad, su estilo, directo, a veces provocador, puede no ser del gusto de todos.

El éxito “Acting My Age” también sorprende en una temporada de grandes shows como la aclamada serie limitada “The Beast in Me”, la segunda temporada de “Missing: Dead or Alive?”, además del aluvión de las temporadas de “Stranger Things”, las cuales quedaron relegadas tras el estreno del show de Kevin Hart.

