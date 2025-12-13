$73 millones menos para Nueva York: DOT amenaza recortar fondos por licencias de conducir a migrantes

Sean Duffy, secretario de Transporte (DOT), amenazó ayer otra vez con retirar fondos federales a Nueva York: esta vez serían $73 millones destinados a carreteras.

La medida responde a una auditoría que reveló que más de la mitad de las licencias de conducir comerciales del estado Nueva York se habían emitido a extranjeros indocumentados. En total, ocho estados forman parte de la queja del DOT por esa misma causa: California, Pensilvania, Minnesota, Dakota del Sur, Colorado, Washington, Texas, además de Nueva York.

“La gobernadora (Kathy) Hochul debe revocar de inmediato estas licencias emitidas ilegalmente. Si se niegan a cumplir la ley, retendremos los fondos federales para carreteras”, amenazó Duffy. El DOT le está dando a Hochul y a sus funcionarios 30 días para revocar todas las licencias de conducir comerciales (CDL) ilegales, suspender la emisión de nuevas licencias o permisos de aprendizaje y realizar una auditoría exhaustiva, o de lo contrario se les retirarán los fondos federales.

“Lo que hace Nueva York es que, si un solicitante presenta una autorización de trabajo —ya sea por 30 días, 60 días o un año—, se le emite automáticamente una licencia de conducir comercial con una validez de ocho años”, dijo Duffy durante una conferencia de prensa en la sede del DOT en Washington D.C. el viernes. “Eso es contrario a la ley”.

“Pero también descubrimos que, en muchos casos, Nueva York ni siquiera verifica si tienen una autorización de trabajo, una visa o si se encuentran legalmente en el país”, agregó. “Así que simplemente están otorgando licencias de conducir comerciales de ocho años a personas que acuden a sus oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y los envían a las carreteras estadounidenses, poniendo en peligro la vida de las familias estadounidenses”.

Duffy emitió la advertencia después de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas examinara 200 licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas por el DMV a personas no residentes y descubriera que 107 se habían emitido ilegalmente.

Actualmente, aproximadamente 32,000 licencias de conducir comerciales emitidas por el DMV de Nueva York están en uso en todo Estados Unidos, destacó New York Post, citando un caso en el que en septiembre al parecer un solicitante migrante ni siquiera tuvo que proporcionar su nombre para obtener la licencia de conducir.

Cuando se le preguntó si la pérdida de fondos podría retrasar el transporte de mercancías, Duffy respondió: “En definitiva, se trata de la seguridad. Las empresas de transporte responsables que emplean conductores se asegurarán de que estos sean seguros y trabajarán en conjunto con los transportistas para garantizar que las mercancías se muevan por todo Estados Unidos”.

Walter McClure, portavoz del DMV, respondió en un comunicado: “El secretario Duffy está mintiendo sobre el estado Nueva York una vez más en un intento desesperado por desviar la atención de la administración fallida y caótica que representa. Ésta es la verdad: las licencias de conducir comerciales están reguladas por el gobierno federal, y el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado Nueva York cumple y seguirá cumpliendo con las normas federales. Cada licencia de conducir comercial que emitimos está sujeta a la verificación del estatus legal del solicitante mediante documentos emitidos por el gobierno federal y revisados ​​de acuerdo con las regulaciones federales. Esto es sÓlo otra maniobra del Secretario Duffy, y no contribuye en absoluto a la seguridad de nuestras carreteras. Revisaremos la carta del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y responderemos en consecuencia.”

Funcionarios del DOT también iniciaron una investigación el jueves para determinar si a Huang Yisong (54), un ciudadano chino acusado de causar un accidente múltiple fatal conduciendo un bus en una carretera de Tennessee esta semana, se le había emitido ilegalmente una licencia de conducir del estado Nueva York.

En octubre siete personas fueron arrestadas en Long Island -incluyendo tres empleadas del DMV del estado Nueva York- como sospechosas de participar en un plan para hacer trampa en los exámenes de la licencia de conducir comercial (CDL) y tramitar permisos para solicitantes que no se presentaron a la oficina.

Adicionalmente Duffy defendió en octubre la suspensión de la financiación de su departamento para dos importantes proyectos de transporte público en la ciudad de Nueva York, alegando que usan “raza y sexo” como criterios para la contratación: la esperada extensión del Metro de la 2da Avenida hasta East Harlem y la construcción de un nuevo túnel bajo el río Hudson para duplicar el tráfico ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey.