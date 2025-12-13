Aleska Génesis habla del pleito que tuvo con Carlos Adyan y cómo lo perdonó

Aleska Génesis, modelo venezolana, habló de su pelea con el conductor de televisión Carlos Adyan, luego de que salió de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena Telemundo.

En una entrevista con Rodner Figueroa, la creadora de contenido recordó qué fue lo que pasó en esa oportunidad.

“¿Qué te hizo Carlos? ¿Por qué Carlos, sientes tú que te traicionó?”, le preguntó el presentador de TV.

Ante esto, Aleska Génesis le respondió: “No, no, ¿qué traición? Yo siempre digo, los enemigos míos, ellos se los inventan en su mente. Ya. O sea, yo no tengo enemigos, mi enemigo es el mal que utiliza a personas para molestar”.

Luego detalló qué fue lo que pasó: “Algo comentó mientras yo estaba en la casa. Pero es que yo también tenía mi cabeza en otra cosa, no, en el X ni en las redes sociales. Y yo tengo un grupo de Telegram, este, que las amo y las adoro porque son lo máximo y me defienden a capa y espada, el team Brilleska. Y algo dijo él que empezaron a atacarlo. Y, ojo, yo no soy, yo, o sea, la dueña de esa, del team, comentó algo, y él pensó que había sido yo”.

También explicó que hubo un momento en el que no quería dar entrevistas a Telemundo y eso le dolió a Carlos Adyan.

“Entonces, cuando vi las cosas que estaba diciendo, eh, yo dije que no quería ir a hacer ninguna entrevista con él, y yo creo que eso a él también le dolió”, confirmó.

Rodner Figueroa dijo que por su experiencia sabe muy bien cómo se mueven las cosas en la industria del entretenimiento. “Yo trabajé 30 años en la televisión, yo sé cómo funciona ese mundo perfectamente bien”, comentó.

Aleska Génesis explicó que con el paso del tiempo entendió que debía perdonar al periodista boricua porque entendía que no iba a sentirse bien con un sentimiento negativo hacia él.

