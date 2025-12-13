Cristiano Ronaldo transmitirá todos los combates de WOW en su canal de YouTube

La influencia de Cristiano Ronaldo se extiende más allá de los campos de fútbol. El reconocido atleta, que cuenta con una de las mayores plataformas digitales del mundo, ha sellado un acuerdo para convertirse en un difusor clave de los eventos de la promotora WOW.

La decisión de emitir las peleas en su canal de YouTube garantiza a WOW una exposición global instantánea y masiva, aprovechando la audiencia multimillonaria del portugués. Este movimiento marca un hito en la forma en que los deportes de combate buscan expandir su alcance a través de figuras deportivas de renombre.

YouTube como plataforma de combate

El canal oficial de Cristiano Ronaldo en la plataforma de videos se convertirá en el punto de encuentro para los aficionados que deseen seguir los emocionantes encuentros de WOW.

“Una nueva forma de experimentar los deportes de acción: inmersiva, audaz y diseñada para la próxima generación. La innovación nunca se detiene”, comentó el propio Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo con Portugal. Crédito: AP

Este anunció nace después de que hace unas semanas la promotora WOW, de la cual Ilia Topuria es socio, hizo una alianza con el futbolista portugués para ser el nuevo socio de la promotora.

La disponibilidad de todos los combates de la promotora bajo el auspicio de una figura como Ronaldo es un claro indicativo de la búsqueda de formatos de distribución más directos y accesibles.

Este acuerdo no solo beneficia a la promotora al ganar visibilidad, sino que también ofrece contenido variado y de alta demanda a la base de seguidores del futbolista, consolidando su canal de YouTube como una plataforma deportiva integral.

