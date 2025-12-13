FC Barcelona mantiene la cima de LaLiga gracias a dos goles de Raphinha ante Osasuna

El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona contra Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga para afianzar el liderato.

Con esta victoria, el Barça suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Alavés en Mendizorroza.

Con una notable presencia cerca del último tercio, el Barça encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligó a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha (70′). Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar así a los hinchas blaugranas.

Osasuna empezó a buscar más el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo para que sentenciara el partido (86′).

Raphinha destacó que la paciencia fue la clave

Raphinha, fue el gran protagonista con su doblete del triunfo del Barça ante Osasuna (2-0). “Estas victorias son muy importantes y dan confianza al equipo para seguir sumando puntos”, señaló, valorando que “Osasuna es un equipo que defendió muy bien y tuvimos que hacer un muy buen partido. La paciencia fue importante para marcar el primer gol. Podría haber llegado en el minuto 80 ó 90. Hay que estar preparado. Sabíamos que sería difícil marcar el primero gol”.

Sobre su celebración con Lamine Yamal, comentó que “llevamos un tiempo haciendo este gesto y nos saludamos así a menudo. ¿Motivo especial? No”.

Raphinha destacó que “creo que las cosas van muy bien. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y al final eso es lo más importante. Si hacemos bien nuestro trabajo, no tenemos que preocuparnos por nada más”.

