Futuro de Endrick en el Real Madrid ya estaría contado

El futuro inmediato del joven futbolista brasileño del Real Madrid, Endrick, ya estaría definido a pesar de la breve participación que tuvo esta semana en el partido de Champions League contra el Manchester City.

La joven promesa dejó sensaciones muy positivas y reavivó el debate sobre su escaso protagonismo; a pesar de esto todo parece indicar que en los despachos la hoja de ruta no ha cambiado y el delantero abandonaría la institución en calidad de cedido directo al Olympique de Lyon de la Ligue 1 francesa, tal y como quedó pactado previamente entre las partes implicadas.

La información de este hecho la dio a conocer el Diario AS, la operación encaja con la planificación deportiva diseñada desde el inicio del curso. La aparición de Gonzalo durante el Mundial de Clubes reforzó la idea del cuerpo técnico de contar con un delantero de perfil más clásico, un ‘9’ de área que complete la plantilla.

En ese contexto, Xabi Alonso interpreta que Endrick ofrece otras virtudes como movilidad, desborde y dinamismo, pero menos presencia fija en zona de remate. Con Mbappé como referencia indiscutible y Gonzalo como alternativa directa, el margen para repartir minutos se vuelve demasiado reducido.

La cesión también responde a una lógica deportiva y económica debido a que el Real Madrid ha realizado una inversión muy importante en el joven atacante (superior ya a los $60 millones de dólares) y considera prioritario que el jugador mantenga continuidad competitiva. Mantenerlo activo es clave para evitar una pérdida de valor y, al mismo tiempo, seguir evaluando su progresión con vistas al futuro.

Para Endrick, el traslado a Francia supone una oportunidad estratégica ya que el Lyon le ofrece minutos, protagonismo y la posibilidad de disputar competición europea, un escaparate ideal para seguir creciendo y llamar la atención tanto del club blanco como de Carlo Ancelotti para la próxima Copa del Mundo 2026 de la FIFA, oportunidad que se ha convertido en uno de sus grandes objetivos a corto plazo

Durante semanas, tanto el futbolista como el Real Madrid trataron de retrasar la salida todo lo posible para así poder contemplar escenarios alternativos en caso de lesiones inesperadas que alteraran el equilibrio ofensivo del equipo. Sin embargo, el acuerdo terminó cerrándose definitivamente, en parte por la urgencia del propio Lyon, que atraviesa dificultades deportivas como la lesión de Fofana y el bajo rendimiento de Satriano, los cuáles han dejado al conjunto francés debilitado en ataque, hasta el punto de situarse actualmente quinto en la liga, fuera de los puestos de Champions.

El diario brasileño O Globo desveló hace meses varios de los incentivos incluidos en el acuerdo firmado entre Palmeiras y el Real Madrid. Más allá de impuestos y comisiones, el pago fijo inicial fue de $35 millones de dólares, cifra que ha ido aumentando gracias a múltiples variables.

Cada gol, asistencia o penalti provocado por Endrick genera un desembolso adicional de $35.000 dólares. Si actúa como titular durante al menos 45 minutos, el club paga $75.000 dólares por partido. A ello se suman primas colectivas: $500,000 dólares por ganar la Liga si es titular en ocho encuentros, $1 millón de dólares si lo es en 18, y cantidades aún mayores en caso de conquistar la Champions League, dependiendo del número de partidos disputados.

