Gobierno amenaza retener fondos federales a 8 estados por irregularidades en licencias comerciales para inmigrantes

Ocho estados, incluyendo California y Nueva York, enfrentan acciones federales, luego que el Departamento del Transporte (DOT, en inglés) detectó irregularidades para otorgar en licencias de conducir comerciales para inmigrantes. La Administración de Seguridad de Autotransportes investigará si se incurrió en caducidades ilegales que ponen en riesgo la seguridad vial, luego que han ocurrido varios accidentes mortales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó este jueves con retener millones de dólares en fondos federales a los estados de California, Pennsylvania, Minnesota y ahora Nueva York, tras descubrir que varias licencias de inmigrantes seguían vigentes mucho después de que expirara el estatus legal.

Además, el departamento también envió cartas donde detallo su preocupación por casos similares ocurridos durante el cierre del gobierno en los estados de Texas, Dakota del Sur, Colorado y Washington.

Sanctuaries cities are breeding grounds for fraudulent commercial driver’s licenses



NYC just issued hundreds of licenses to drivers who can’t even speak English!



Immigrants should know basic English to drive on our streets



This is NOT too much to ask@hertake_podcast pic.twitter.com/EeBErn8vCR — Lindy Li (@lindyli) November 26, 2025

Los accidentes fatales provocados por conductores indocumentados

La preocupación surgió luego que un conductor de camión con remolque, sin autorización para residir en Estados Unidos, diera un ‘giro en U’ ilegal y provocara un accidente en Florida en agosto, donde murieron tres personas. Un segundo accidente sucedió en octubre en el estado de California, donde un chofer que no tenía autorización legal para permanecer en el país, provocó la muerte de tres personas.

Como respuesta, en septiembre, Duffy propuso endurecer las restricciones para otorgar estas licencias a inmigrantes sin ciudadanía para que pudieran conducir un camión o un autobús, pero un tribunal suspendió estas disposiciones.

Mientras que la administración Trump ha intentado implementar los requisitos de inglés vigentes para los camioneros desde el verano. Hasta octubre, se retiraron las licencias a unos 9,500 camioneros en todo el país, luego que no pudieron comprobar que dominaban el uso del inglés durante las paradas o inspecciones de tráfico.

La preocupante situación en Nueva York

Este viernes, Duffy informó que hay preocupación por esta situación en el estado de Nueva York, donde descubrieron que más de la mitad de las 200 licencias que revisaron, estaban en falta y que muchas de ellas tenían una validez predeterminada de ocho años, independientemente de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo del inmigrante.

Además, indicó que el estado no pudo demostrar que había verificado el estatus migratorio de estos conductores en un total de 32,000 licencias comerciales activas para no residentes. Incluso reportaron el ejemplo de algunas licencias emitidas, incluso cuando las autorizaciones de trabajo de los solicitantes ya estaban vencidas. En represalia, el gobierno federal podría retener hasta $73 millones en fondos al estado.

🚨 JUST IN: Jaw-dropping revelation as Sec. Sean Duffy sounds the alarm New York gives illegal aliens a Commercial Driver License for 8 YEARS, who can't even speak English 🤯



"If you're getting a license and you can't speak English, it begs the question: how in the HECK did you… pic.twitter.com/w9a83k3uA5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 12, 2025

“Nueva York debe actuar de inmediato para auditar exhaustivamente su programa CDL y revocar todas y cada una de las licencias emitidas ilegalmente”, dijo Derek Barrs, administrador de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas.

El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV en inglés) Walter McClure, defendió las prácticas del estado y dijo que se han apegado a todas las reglas federales para este tipo de licencia comercial.

La polémica con California

El DOT centró su preocupación en California porque allí fue donde se otorgó la licencia al conductor involucrado en el accidente de Florida. También viajó a California después del accidente, donde finalmente fue detenido por las autoridades.

Duffy amenazó con retirar $160 millones de dólares de fondos federales al estado. En respuesta, el gobernador Gavin Newsom defendió en sus redes sociales las prácticas estatales, para la emisión de licencias, afirmando que las autoridades californianas habían verificado el estatus migratorio de todos estos conductores mediante bases de datos federales, como establece la norma.

Sin embargo, California tuvo que revocar 17,000 licencias de conducir comerciales en noviembre tras confirmar que había irregularidades en su emisión. Desde entonces, la cifra ha aumentado a 21,000.

Tras este movimiento, Duffy revocó fondos federales por $40 millones de dólares a California por ser el único estado que no exige requisitos de idioma inglés para otorgar licencias de conducir a choferes.

🚨 HOLY CRAP! Gavin Newsom's California gave 62,000 CDL PERMITS to illegal aliens and migrants to drive commercial vehicles.



This is an outrage.



"The federal audit found California issued 62,000 CDLs drivers who entered illegally, who do not have a permanent legal status, as… pic.twitter.com/iSFY9EQpFe — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 23, 2025

Pennsylvania

En el caso de Pennsylvania, el gobierno federal advirtió que podría retenerle unos $75 millones de dólares, en caso de que no cumpla con las disposiciones federales, luego que una auditoría halló un par de licencias vigentes, entre un conjunto de 150 que revisó, aun cuando finalizó la estancia legal del conductor en el país.

En otros cuatro casos, el DOT indicó que Pennsylvania no presentó pruebas de haber exigido a los solicitantes extranjeros que presentaran pruebas legítimas de su estancia legal en el país al momento de realizar el trámite.

Como resultado, el Departamento ordenó al gobierno de Pennsylvania que deje de emitir licencias de conducir comerciales a inmigrantes hasta que pueda garantizar que todas las licencias que ha emitido sean válidas y revoque las que no lo sean ya que estima que unos 12,400 conductores no ciudadanos poseen un permiso de aprendizaje comercial o una licencia de conducir comercial vigente en dicho estado.

Minnesota

Duffy amenazó con retener $30.4 millones de dólares en este estado, si no resuelve las deficiencias de su programa de licencias de conducir y revoca cualquier licencia emitida de manera indebida. El director del Departamento de Servicios para Conductores y Vehículos de Minnesota, Pong Xiong, confirmó irregularidades en algunas de las 2,117 licencias comerciales emitidas a no residentes y ordenó la cancelación de algunas de ellas.

El funcionario estatal detalló que la auditoría federal simplemente confirmó los problemas que había detectado y corregido el gobierno estatal y afirmó que trabajarían en conjunto con el gobierno federal para resolver cualquier duda posterior.

Texas

En Texas, se hallaron irregularidades en cerca de la mitad de las 123 licencias que fueron revisadas en la entidad. Como represalia, el DOT amagó con retener $ 182 millones de dólares si no se reformaban los programas para otorgarlas y se invalidaban las licencias ilegales.

“La seguridad pública es la principal prioridad del gobernador, y debemos garantizar que los camioneros puedan circular por las carreteras de Texas de forma segura y eficiente. Para apoyar esta misión, el gobernador Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que aplique estrictamente los requisitos de dominio del inglés y que deje de emitir licencias de conducir comerciales intraestatales a conductores que no cumplan con dichos estándares”, señaló un vocero del gobierno estatal.

Dakota del Sur

En este estado se revisaron 51 licencias y los investigadores concluyeron que se emiten de manera rutinaria licencias temporales en papel que son válidas por un año, independientemente del estatus migratorio del conductor, por lo que el estado podría perder $13.25 millones de dólares.

Colorado

Las irregularidades alcanzaron el 22% de las 99 licencias revisadas, sobre un universo de 1,848 licencias emitidas a conductores no domiciliados en el estado. Los investigadores hallaron una falla en el sistema informático que permite a un trabajador obtener una licencia válida por cuatro años cuando tiene que realizar múltiples búsquedas en una base de datos federal de inmigración. Esto provoca que algunas de esas licencias extendidas se filtren.

También se emitieron licencias comerciales a 18 ciudadanos mexicanos que no cumplían los requisitos. El gobierno estatal indicó que ya su programa de licencias para detectar problemas adicionales, y estará lista en enero. Mientras tanto, suspendió la emisión de nuevas licencias. Sin embargo, el estado podría perder $31.35 millones de fondos federales.

Washington

En este estado se hallaron irregularidades en el 10% de las 125 licencias que revisaron. Sin embargo, una revisión interna descubrió que 685 conductores inmigrantes recibieron licencias comerciales regulares en lugar de las licencias de no domicilio que les correspondían. El DOT acusó a los funcionarios estatales de aceptar documentos incorrectos.

Al respecto, el gobierno estatal aseguro que los errores se habían solucionado y que ya estaban trabajando por mejorar su sistema y procedimientos.

