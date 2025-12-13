Migrantes protestaron en Home Depot de Manhattan para exigir que se detengan las redadas de ICE en sus tiendas

Jornaleros migrantes, defensores de derechos y miembros de la comunidad protestaron este sábado frente a la tienda Home Depot de Manhattan para exigirle a la empresa detenga las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en sus instalaciones y alrededores en Estados Unidos.

La protesta, informó en un comunicado la Coalición de Inmigración de Nueva York, incluyó la compra y devolución simbólica de raspadores de hielo, piquetes, consignas y discursos de líderes comunitarios

Los organizadores, entre los que también se encontraba la Red Nacional de Jornaleros, denunciaron que las redadas de ICE en tiendas Home Depot han generado situaciones violentas y aterradoras que afectan tanto a trabajadores migrantes como a clientes y residentes de los vecindarios.

Home Depot, según las denuncias, se convirtió en un punto de detención de migrantes. Foto: Coalición de Inmigración de Nueva York / cortesía

Home Depot “debe denunciar el secuestro” de migrantes

Murad Awawdeh, presidente de NYIC, afirmó que la empresa tiene la responsabilidad de garantizar que sus tiendas sigan siendo espacios seguros. “Home Depot no debe permitir que sus tiendas se conviertan en una plataforma para las operaciones de ICE y debe denunciar estos secuestros”, dijo.

Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON, agregó: “ICE convierte a Home Depot en un coto de caza para nuestra gente, y Home Depot lo permite. Los migrantes merecen trabajar y vivir sin miedo”.

Por su parte, Manolo De Los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, dijo que las comunidades en todo Estados Unidos están levantándose contra las redadas de ICE y que los neoyorquinos han demostrado que no aceptarán la complicidad de Home Depot.

Los manifestantes pidieron a Home Depot que condenen las redadas. Foto: Coalición de Inmigración de Nueva York / cortesía

Destacó que cada vez más personas salen a las calles para exigir el fin de los ataques a migrantes y que esta movilización fortalece al movimiento.

Los líderes comunitarios advirtieron asimismo que la acción no es un ataque contra la empresa, sino un llamado a que se comprometa públicamente a proteger a trabajadores, clientes y comunidades.

Entre las demandas están condenar las operaciones de ICE en sus propiedades, rechazar el uso de sus tiendas como espacios de intimidación y garantizar entornos seguros y acogedores para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

Según los organizadores, las tiendas Home Depot han sido históricamente un lugar para que los jornaleros encuentren trabajo y para que la gente trabajadora adquiera suministros, pero se han convertido en puntos críticos de detenciones migratorias.

Sigue leyendo:

• Jueza federal prohíbe temporalmente volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego

• Los dos tipos de multas que ICE puede imponer a indocumentados

• ICE arresta de manera desproporcionada a los latinos en Nueva York, según informe NYIC