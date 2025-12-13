Osmel Sousa cuenta detalles de su amistad con Faátima Bosch, Miss Universe 2025

Osmel Sousa, también conocido como el Zar de la Belleza, se ha convertido en un fuerte defensor de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

La relación entre ambos ha sido muy especial, según ha comentado la reina de belleza, quien le dedicó su corona al experto en misses.

En una reciente entrevista, el cubano comentó que prácticamente fue él quien la impulsó a que participara en los certámenes. “A Fátima prácticamente fui yo quien la metió en el Miss Universo”, dijo en una conversación con Hola! TV.

En este sentido, agregó: “Cuando ella fue a ver al grupo de Miss México, yo le insistí, le insistí, ella le insistió a la mamá e hicimos una gran amistad entre ellas y yo”.

El hacedor de reinas de belleza explicó que fue un apoyo fundamental para ella, pues no tenía experiencia en este tipo de competencias. “Esa niña, además de ser encantadora, tiene una condición muy especial que no lo puedo decir aquí, pero ella tiene cierta percepción de las cosas muy importante”, dijo.

Osmel Sousa recordó que un día Fátima Bosch le dijo que había soñado que ganó el Miss Universo. “Eso fue mucho antes de irse a Tailandia”, aseguró.

El expresidente del Miss Venezuela comentó que una de las cosas que la ayudó a ganar fue su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil. “Yo dije ‘esto la va a favorecer a ella enormemente’ porque la gente se va a dar cuenta de quién es ella, una muchacha muy seria, correcta, precisa, muy inteligente”, sostuvo.

Además, manifestó tenerle mucho cariño y que tenía tiempo sin que una candidata conectara tan rápido con él.

Fátima Bosch ha reconocido que Osmel fue alguien clave para su preparación, pero sobre todo para motivarla a incursionar en el competitivo mundo de los certámenes de belleza.

