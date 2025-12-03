Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por presunta difamación

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, demandó a la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por difamación, tras el altercado que sostuvieron previo a la final del certamen de belleza.

Así que Fátima Bosch no sale de un controversia cuando ya está en otra, sin que ella lo quiera.

La demanda de Nawat Itsaragrisil surge después de un altercado ocurrido en las actividades previas a la coronación de Miss Universo 2025, cuando Nawat habría confrontado a la mexicana por no realizar publicaciones sobre Tailandia ni sus actividades.

El altercado entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch

El conflicto escaló cuando Nawat solicitó la intervención de seguridad para retirar a Fátima Bosch del salón, lo que generó una ola de comentarios negativos hacia el empresario tailandés. La situación se complicó aún más cuando Fátima acusó públicamente a Itsaragrisil de haberla insultado, llamándola “tonta” frente a las demás concursantes, un comentario que ella consideró irrespetuoso.

Sin embargo, la organización de Miss Universo Tailandia emitió un comunicado explicando que lo dicho por Nawat no fue “tonta”, sino “daño”, y que debido a la pronunciación en inglés, se trató de un malentendido. Según la versión de la organización, la acusación de Fátima Bosch sería falsa, ya que ella continuó difamando al empresario a pesar de conocer los hechos.

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch

Este altercado llevó a Nawat Itsaragrisil a presentar una demanda legal en Tailandia por difamación contra la mexicana. En la denuncia, se le acusa de haber dañado la reputación de Nawat, provocando un impacto negativo en su carrera profesional y en su relación con patrocinadores y socios comerciales internacionales.

El director de Miss Universe en Tailandia presentó una demanda por difamación en contra de la mexicana Fátima Bosch, y el conflicto ya está generando un fuerte revuelo entre fanáticos y expertos del certamen.



En todos los detalles completa en Javier Ceriani Oficial en YouTube.… pic.twitter.com/lX5KqTntf3 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 3, 2025

¿Qué busca la demanda?

El comunicado de la organización de Miss Universo Tailandia señala que, si se descubren más declaraciones difamatorias por parte de Fátima, se tomarán acciones legales adicionales. A pesar de que la mexicana no ha hablado públicamente sobre la demanda, el empresario tailandés sostiene que las declaraciones de Bosch le han causado un “daño inconmensurable” en su carrera, incluyendo la pérdida de contratos comerciales y posibles alianzas.

Este nuevo escándalo se suma a los recientes problemas legales de la modelo, quien ya había sido acusada de ser una “falsa ganadora” por el músico Omar Harfouch, quien le cuestionó su legitimidad como representante de México en el certamen.

Sigue leyendo: