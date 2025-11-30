Fátima Bosch, Miss Universo 2025: ‘Nunca imaginé que una noche en Tailandia cambiaría mi vida’

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, compartió en su cuenta en Instagram un video en el que resumió estos primeros días como reina de belleza, luego de una coronación que ha causado revuelo por denuncias de supuesto fraude.

En su mensaje, la mexicana narró cómo se ha sentido luego de este triunfo. “Nunca imaginé que una noche en Tailandia cambiaría mi vida tan profundamente”, dijo en el material audiovisual que grabaron en el país asiático.

Además de esto, la modelo indicó: “Aquí, en este escenario, en este país mágico, recibí la corona y me convertí en Miss Universo”.

La nueva reina universal prometió hacer un buen papel durante su reinado: “De este momento en adelante, llevaré un corazón lleno de gratitud y un recuerdo que comenzó justo aquí en Tailandia, el lugar donde mi viaje realmente comenzó”.

Este sábado anunciaron que el primer país que visitará será Estados Unidos para cumplir con una serie de compromisos en la ciudad de Nueva York.

“Nueva York, aquí vamos. Fátima Bosch- nuestra 74a Miss Universo – se dirige oficialmente a los Estados Unidos para lanzar su gira de medios de comunicación por los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el 2 de diciembre, será homenajeada en la ceremonia de iluminación del Empire State Building, donde el horizonte brillará en los colores de México”, escribieron en la publicación.

Además de esto, señalaron en el comunicado: “Para celebrar este nuevo capítulo, estamos trayendo la energía, la moda y las mujeres que nos llevaron a través de las pasarelas de NYFW al corazón de Manhattan. Porque cada historia icónica comienza con un glamour icónico. Y si… El cabello importa”.

Fátima Bosch se ha convertido en una de las Miss Universo más controversiales de la historia, debido a que su elección ha estado envuelta en denuncias de fraude. Sin embargo, la organización ha negado insistentemente los señalamientos.

