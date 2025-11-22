Osmel Sousa promete contar qué fue lo que pasó con el Miss Universo

En medio de todo el revuelo que se ha generado con el Miss Universo, Osmel Sousa publicó este sábado un video en el que prometió contar todo acerca del concurso de belleza del que formó parte hasta hace unas semanas.

En el material audiovisual, el Zar de la Belleza, como también es conocido, indicó: “¿Quieres saber qué pasó con el Miss Universo? Después de que logre 1.000 suscriptores voy a hacer un live y les prometo contarles todo. Se me olvidaba decirles, solo para mi club VIP, si no te suscribes, lo siento por ti”.

No quedó claro si el experto en misses hablará de la reciente controversia que se ha generado con la mexicana Fátima Bosch, quien fue coronada en medio de denuncias de fraude, o si hablará de otros temas relacionados con el concurso.

En la descripción de su publicación, el expresidente del Miss Venezuela dijo: “Si quieres saber qué pasó con el Miss Universo y todas las historias que no puedo contar en público, tengo noticias: ¡Ya abrí las suscripciones exclusivas en mi canal de Instagram! 🎉 Esto es solo para mi club VIP. No es solo un ‘like’, es acceso directo a: Contenido exclusivo y sin censura. Historias secretas que jamás revelaría. Lives y Q&A solo para suscriptores.”.

Muchos fanáticos reaccionaron a este nuevo proyecto de Osmel Sousa, quien el 4 de noviembre anunció en una publicación en su cuenta en Instagram que ya no formaría parte de la organización.

“Si bien es cierto que decidí dar un paso al costado, también es cierto que ahora, más que nunca, hay Osmel para rato. Mi cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”, escribió en su comunicado.

Además de esto, contó: “Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido. Le agradezco al Sr. Raúl Rocha y a la Sra. Paulina por su comprensión y por la oportunidad brindada, y les deseo todo lo mejor en los futuros proyectos”.

Sigue leyendo:

· Fátima Bosch, nueva Miss Universo, dedica su triunfo a empoderar a las mujeres

· La mexicana Fátima Bosch se convierte en la Miss Universo 2025

· Raúl Rocha responde a las acusaciones de fraude con el jurado del Miss Universo